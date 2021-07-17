Табу на фуа-гра і заборона на вигул без намордника: в Україні ухвалили нові правила утримання тварин

Подарувати домашню тварину тепер буде не можна / Фото pixabay.com

Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує нові норми утримання тварин та поводження з ними. Таким чином в Україні підвищать штрафи за жорстоке поводження з тваринами, а також заборонять залишати тварин на самоті в закритому авто при температурі повітря більше +20 градусів і дарувати домашніх тварин в якості призів, нагород або премій.

Документ підтримали 285 нардепів, він вносить зміни до низки законів України, передає пресслужба парламенту.

Кому не можна утримувати тварин в Україні

Передусім в Україні заборонили утримувати тварин низці осіб. Зокрема, тим громадянам, щодо яких застосовувалося адміністративне стягнення або заходи впливу за жорстоке поводження з тваринами. Заборона діятиме впродовж року з дня набрання законної сили постанови про стягнення.

Також не зможуть мати домашнього вихованця ті українці, яких притягували до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами або які були звільнені від кримінальної відповідальності та якщо провадження у справі закрито за нереабілітуючих обставин.

Що заборонено власникам домашніх вихованців

Жебракувати з тваринами;

Залишати тварину в закритому салоні автомобіля при відсутності там людини при температурі повітря більше +20ºС і менше + 5;

Вбивати тварин для регулювання чисельності безпритульних тварин;

Використовувати тварин в якості мішені при навчанні стрільбі або в змаганнях зі стрільби;

Використовувати для роботи хворих, поранених, вагітних в останній третині вагітності або недогодованих тварин;

Використовувати в роботі з тваринами спорядження та інші засоби, які можуть призвести до травмування, каліцтв або загибелі тварин;

Утримувати тварин у приміщеннях, в яких проводиться забій тварин або в яких знаходяться туші забитих тварин;

Насильно годувати тварин, крім годування з лікувальною або профілактичною метою. Зокрема, забороняється здійснення діяльності з розведення і вирощування гусей і качок для отримання фуа-гра (жирної печінки);

Потрошити, осмолювати, знімати шкіру, коптити, відокремлювати частини тощо до припинення серцебиття тварини;

Дарувати домашніх тварин в якості призів, нагороди або премії;

Завдавати домашнім тваринам біль, страждання;

Дресирувати тварин способом, що завдає шкоди здоров'ю тварини та її загальному стану;

Вбивати тварин шляхом утоплення, удушення, використання електричного струму і речовин, що призводять до отруєння;

Замуровувати тварин в підвальних приміщеннях;

Залишати домашню тварину прив'язаною, якщо довжина прив'язі становить менше 20 метрів, крім собак, що виконують сторожові функції, для яких така довжина повинна становити не менше 10 метрів;

Незалежно від довжини прив'язі забороняється залишати тварину без можливості сховатися в приміщенні, спорудженні тощо, прив'язаною під дією прямих сонячних променів при температурі повітря більше + 20ºС або менше 0 ° С;

Залишати домашню тварину прив'язаною без нагляду в громадських місцях або місцях скупчення людей (поблизу зупинок, магазинів тощо), а також прив'язувати тварин до транспортних засобів і примушувати до бігу за моторними транспортними засобами;

Утримувати в закладах громадського харчування, нічних клубах, готелях, оздоровчих закладах та інших непридатних для показу диких тварин громадських місцях, а також у квартирах, приватних будинках, присадибних, садових ділянках ведмедів, левів, тигрів, кабанів, крокодилів, вовків, великих і отруйних змій, хижих птахів, інших тварин, які становлять загрозу для людей або видів тварин, занесених до Червоної книги і до списку II Бернської конвенції;

Використовувати тварин для реклами в розважальних закладах та закладах громадського харчування;

Надавати фотопослуги з дикими тваринами, крім зоопарків, цирків і дельфінаріїв;

Пропагувати жорстоке поводження з тваринами.

Обмеження щодо вигулу собак

Згідно із законом, вигулювати собак та інших домашніх тварин, які можуть становити небезпеку для життя або здоров'я людини, поза місцем постійного утримання таких тварин можна лише при наявності повідця.

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Якщо порода собаки включена до переліку небезпечних порід, затвердженого Кабінетом міністрів України, то на тварині під час вигулу повинен бути намордник.

Крім того, на домашній тварині обов'язково повинен бути нашийник з ідентифікуючими позначками.

Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

За жорстоке поводження з тваринами (зокрема і бездомними) застосовується кримінальна відповідальність.

Якщо дана дія була вчинена умисно та призвела до каліцтва або загибелі тварини, а також за нацьковування тварин одне на одного або інших тварин, вчинене з хуліганських або корисливих мотивів, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій – застосовується штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на термін до 6 місяців або обмеження волі на термін до 3 років.

Ті самі дії, вчинені у присутності малолітнього або неповнолітнього, караються обмеженням волі на термін від 3 до 5 років або позбавленням волі на термін від 3 до 5 років.

Дії, вчинені з особливою жорстокістю або в присутності малолітнього або неповнолітнього, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб, або вчинені активним чином - караються позбавленням волі на термін від 5 до 8 років.

Як відомо, випадки жорстокого поводження з тваринами - це далеко не рідкість в Україні. Наприклад, у Дніпрі стався моторошний випадок - 12 іноземців з Нігерії під час святкування дня народження перерізали горло трьом козам, а потім кинули їх у багаття. Одну козу дивом вдалося врятувати.

У місті Білгород-Дністровський на території приватних гаражів невідомий зловмисник жорстоко розправився з бродячими собаками. За неперевіреними даними, чоловік був п'яний та познущався з тварин заради розваги. Чоловік розстріляв собак, одну тварину знайшли мертвою, а ще одну– пораненою.