"Так чий же борщ": Ніцой відповіла на болюче для українців питання

Лариса Ніцой розповіла чий борщ / УНІАН

На Главреді відбувся чат з письменницею, педагогом, громадським діячем Ларисою Ніцой. Вона розповіла про багато хвилюючих українців питань і торкнулася теми борщу, навколо якої між Росією і Україною виник черговий поділ.

"Так вони ж все потирили: матрьошки - у Китаю, пельмені - десь там же, а тепер наш борщ тирять. У мене таке враження, що росіяни не можуть створити чогось свого - нація "що бачу, все моє!" Для нас багато питань, які задають росіяни, виглядають несерйозними, тому що ми - дуже духовна нація", - підкреслила письменниця.

За її словами, українську націю любить Бог і у нього щодо нас свій задум. Українці довірливі і щирі, як діти. І відрізняються всепрощенням. Саме тому наша нація є Божим і світлим народом. Однак Ніцой впевнена, що громадянам України варто вчитися "бути зубастими і вигризати своє".

"Колись ми були войовничим народом і вміли захищати своє. Наші предки до християнства мали дуже тісний зв'язок з природою, розуміли її, наші волхви могли управляти стихіями", - в цьому вона бачить головну особливість українського народу.

Також Ніцой стверджує, що українцям стерли пам'ять і створили амнезію, по-новому запрограмувавши наші голови.

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Але, за її словами, ще не все втрачено. Адже вже починає спрацьовувати генетична пам'ять.

"Здавалося б, ми бідні і затюкані, але дивимося на трактування певних речей цивілізованими європейцями і думаємо, що це якась дурниця, очевидна річ", - говорить громадський діяч.

Письменниця зазначила, що український націоналізм абсолютно не такий, як в інших країнах. Українці, люблять своє, але ніколи не ставлять себе вище за інших.

"Ми завжди, створюючи комфортні умови для себе і свого, намагалися зробити тепленько і іншим, запрошували: "Іди до нас, ми тебе теж нагріємо і нагодуємо. Іди до нас". Так само ми реагуємо і на московські дикості, наприклад, на розв'язану росіянами суперечку щодо борщу. Для нас це очевидні речі, тому що ми знаходимося на вищому щаблі розвитку", - підсумувала Ніцой.

Вона вважає, що це питання підіймати і зовсім не варто, а претензії Росії по-іншому, як смішними, не назвеш.

Нагадаємо, раніше Ніцой заявила, що московити сфабрикували історію і нав'язали її нам. До того ж, вони і далі продовжують це робити, будуючи свою політику на подібних міфах. Вона вважає, що росіяни не можуть будувати свою політику без міфу про "єдиний народ". В такому разі розкривається таємниця, що вони - порожнє місце.