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"Такого кошмару не можу згадати": у Бердянську почалася навала величезних комарів

16 вересня 2021, 15:32

У курортному Бердянську побачили полчища комарів.

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Хмари з комарів у Бердянську / скріншот

У Запорізькій області на популярному українському курорті Бердянськ побачили полчища комарів. Туристи показали шокуючі кадри цілих хмар усіяних комарами.

"Автор відео запевняє, що сірі хмари - це скупчення комарів, які вітер несе над територією курорту в Бердянську", - сказано під відео опублікованому на сторінці Новини Бердянська в Facebook.

Відзначимо, в серпні цього року, люди в Бердянську не виходили на вулиці після 21 години і закривали всі вікна. Все також через навалу комарів.

Місцева влада ще влітку вирішила обробити територію, розпорошивши спеціальні хімічні засоби. Насамперед обробляли дитсадки, потім - житлові райони.

Попередньо відомо, що гроші на обробку міста виділили ще навесні. Але служби не почали займатися обробкою.

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У коментарях українці відреагували іронічно на опубліковане відео.

"Сьогодні з обіду на азмолі з'явилося багато мошок", "Їх забирає вітром в пекло, де їм і місце", "Такого кошмару за все життя своє не можу пригадати", - відзначають користувачі Мережі.

Відзначимо, влітку в Бердянську туристи скаржилися не тільки на величезну кількість комарів але і на медуз. Люди стверджували, що відпочинок перетворювався на пекло.

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Бердянськ Запорізька область
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