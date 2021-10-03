Такого не знімуть у Форсажі: у Дніпрі автоугонщик ховався від поліції в туалеті

У Дніпрі гонитва за автовикрадачем отримала несподіваний фінал / facebook.com/dnipropolice

У Дніпрі чоловік на викраденому автомобілі намагався втекти від копів та ледь не збив пішохода. Коли сховатися від правоохоронців на авто виявилося неможливо, громадянин спробував втекти. Але і цього у нього не вийшло зробити.

Інцидент стався в Соборному районі міста. Там чоловік намагався викрасти автомобіль Audi. Коли правоохоронці отримали інформацію про транспортний засіб, вони змогли відстежити його по камерах "Безпечне місто", повідомили в пресслужбі патрульної поліції області.

Патрульним поліціянтам вдалося по місту визначити викрадену машину, але чоловік, помітивши вартових закону, кинувся тікати. На одній з вулиць правоохоронці загнали зловмисника в глухий кут. Той заїхав в один з дворів міста на пристойній швидкості, міг збити людину, але обійшлося без жертв. Зрозумівши, що йому вже не виїхати на машині, викрадач залишив транспортний засіб й забіг в житловий будинок.

Поліцейські затримали зловмисника. У нього виявили пістолет. / facebook.com/dnipropolice

Чоловік вискочив з авто, забіг в найближчий під'їзд на вулиці Абхазькій й подзвонив у двері однієї з квартир. Коли господарі йому відкрили, він увірвався в приміщення і закрився в туалеті.

"Під час поверхневої перевірки у 25-річного громадянина виявили ключі від автомобіля Audi, предмет, схожий на пістолет, посвідчення водія, яке йому не належить. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин події", – додали в патрульній поліції області.

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Раніше Главред вже писав, що п'яний чоловік у Вишгороді не придумав нічого кращого, ніж сісти з пістолетом за кермо та вдерти від поліціянтів При цьому зловмисник як мінімум вісім разів стріляв у копів – але нікого не зачепив.