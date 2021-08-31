"Такий Крим не люблю": росіянка розповіла, як її надурили на відпочинку

Відпочиваючі в Криму скаржаться на космічні ціни / zen.yandex.ru

Росіянка Олена разом з родиною поїхала на екскурсію на мис Тарханкут в захопленому РФ Криму і описала місцеве кафе фразою "тут тільки їсти і плакати".

Після тривалої морської прогулянки туристів везуть в єдине біля мису кафе, у якого немає конкуренції в окрузі, написала вона в блозі на платформі Яндекс.Дзен.

"Знати б, де падати, соломки підстелити. Це для подібного випадку голосно сказано, але якщо чесно, краще б я яєць зварила і огірки з помідорами помила і взяла з собою в цю поїздку", — сказала вона.

Всього за обід жінка заплатила 1310 рублів і обурилася "кінськими цінами", які вона не бачила "навіть в дуже хороших" ресторанах Краснодарського краю. Так, нарізка з овочів коштувала 200 рублів, плов з сухим, жорстким м'ясом і шурпа з жирним бульйоном по 300 рублів.

Окремо туристка відзначила ціни на шашлики. 100 грамів м'яса коштували 250-350 рублів, а чебуреки — 120-150 рублів.

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/ zen.yandex.ru

У висновку блогерка написала, що їй було прикро як за себе, так і за інших відпочиваючих, яких надурили з обідом.

"Крим я дуже люблю, але не такий", - резюмувала туристка з РФ.

/ zen.yandex.ru

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти Криму довели до катастрофічної ситуацію з прибиранням вулиць і вивезенням сміття.

Був навіть звільнений керівник підприємства Кримекоресурси, яке займається прибиранням комунальних відходів.