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"Таксі" в морг вже чекає: львів'янин розповів про умови лікування в COVID-лікарні

9 жовтня 2021, 16:00
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В одну з ночей пацієнти мало не загинули від задухи. Чоловік впав з ліжка і поповз до дверей. Він був підключений до апарату ШВЛ, система подачі кисню обірвалася.

Коронавірус
Львів'янин розповів про жахи, які бачив у лікарні, де лікують заражених коронавірусом / Фото ua.depositphotos.com

Житель Львова Роман Левчик 13 днів провів у клінічній лікарні швидкої допомоги разом зі своїм батьком, який заразився коронавірусом. У соцмережі він розповів про те, що бачив на власні очі - як протікає важка форма COVID-19 і що відбувається з жертвами хвороби.

Роман повідомив ТСН, що його батька госпіталізували з коронавірусом 25 вересня. Чоловік був у критичному стані.

"Батько сам не міг їсти й пересуватися. Я там був, тому що потрібен був догляд. Найімовірніше, якби я там з ним не був, то він звідти б і не повернувся", - зазначив львів'янин.

Левчик розповів про сусіда по палаті на ім'я Сергій. Він оптимістично дивився в майбутнє. Проте вже наступного дня почав задихатися.

"Його серце зупинилося в страшних муках. За дві хвилини до смерті рентгенівський знімок показав, що у Сергія практично не залишилося легенів", – розповів Роман.

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Ліжко пацієнта, який став жертвою коронавірусу / instagram.com/roman.levchyk

За словами чоловіка, коли людина помирає від COVID-19, її закривають клейонкою, а потім відвозять в морг на старій малотоннажній вантажівці.

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instagram.com/roman.levchyk

Левчик показав у "сторіз" свого аккаунта Instagram фото речей небіжчика, родичі не встигли їх забрати з лікарні. Речі залишили на інвалідному візку на вулиці, бо в лікарні не вистачало місць для нових пацієнтів.

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instagram.com/roman.levchyk

Роман також розповів про інцидент, коли пацієнти мало не загинули від задухи. Справа в тому, що вночі 80-річний чоловік впав з лікарняного ліжка і поповз до дверей. Він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів, система подачі кисню обірвалася. Лише оперативна реакція чергового персоналу врятувала від трагедії.

Зараз батька Романа виписали, але попереду на нього чекає складна реабілітація. За весь час перебування в медзакладі сім'я витратила понад 35 тисяч гривень.

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Як повідомляв Главред, в Мелітополі Запорізької області - критична ситуація із захворюваністю на коронавірус. Ковідний госпіталь працює вже в чотирьох будівлях. Хворі лежать навіть в коридорі, всім потрібен кисень.

З 7 жовтня в Мелітополі посилили карантинні заборони. Зокрема, в громадський транспорт не пускатимуть громадян без сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 або негативного результату тестування. Крім того, перевезення здійснюватимуть за скороченим графіком і лише в певний час.

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