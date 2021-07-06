Танці та феєрверк на Меморіалі Небесної Сотні: з'явилися подробиці скандалу з блогеркою зі Львова

Дівчата влаштували гучне свято на Меморіалі Героїв Небесної Сотні у Львові / скріншот

Батько Неоніли Мамедханової - блогерки зі Львова, яка з розмахом відсвяткувала своє 18-річчя на Меморіалі Героям Небесної Сотні - розповів, що туди його дочку привели подруги. Сама дівчина не знала, куди йде, оскільки у неї були зав'язані очі.

За словами чоловіка, подруги хотіли влаштувати сюрприз його дочці, тому попросили допомогти, передає ТСН. Іван Мамедханов повинен був увечері привезти Неонілу в Італійський дворик. Він не знав, що свято влаштують на оглядовому майданчику меморіалу.

"Я і ще троє дівчат організуємо їй сьогодні сюрприз. Хотіла запитати, чи можете її привезти приблизно о 23:40 в Італійський дворик? Я їй зав'яжу очі та проведу на точку", – написала в повідомленні подруга.

Батько Неоніли Мамедханової підкреслив: йому шкода, що так сталося.

"Мені теж дуже шкода, що наші діти, зокрема дочка, в силу різних причин не лише слухають російську попсу, а й взагалі мало замислюються над тими трагічними подіями", – сказав Іван.

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Охоронець меморіалу Володимир Зайберт у свою чергу розповів, що втихомирювати молодь йому доводиться мало не щоночі. Але впоратися з ними не може, оскільки він там один.

У муніципальній поліції заявили, що встановлять ще один пост поблизу, щоби посилити охорону.

За фактом осквернення пам'ятника правоохоронці порушили кримінальне провадження. Максимальне покарання за правопорушення - позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Як повідомляв Главред, 4 липня у Львові кілька студенток влаштували святкування Дня народження на Меморіалі Героїв Небесної Сотні. Дійство супроводжували феєрверки та російська музика.