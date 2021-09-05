Танки ЗСУ на Красній площі: у Держдумі закотили істерику після тролінгу українського генерала

У Держдумі оцінили ймовірність появи танків ЗСУ в Москві / Reuters

У Держдумі РФ відповіли на слова головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного, який не відмовився прокотитися по Красній площі Москви на танку.

За словами депутата Держдуми Дмитра Бєліка, обраного від захопленого РФ Севастополя, в Москві їздять виключно російські танки, а чужих — "зроду не було", повідомляє РІА Новості.

Крім того, він назвав українському генералу два варіанти пересування по Москві. У першому випадку він рекомендував йому зловити таксі як приватна особа, у другому — пригрозив зсилкою.

"А якщо надумає силами помірятися, то прокотиться по Москві на автозаку - в трибунал, а звідти в Магадан", - помріяв колаборант.

Він каже, що українські політики постійно дають обіцянки і навів як приклад заяви українських політиків, коли вони хотіли організувати паради в Севастополі і Ялті.

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"Вони ніби змагаються між собою, хто велику ахінею публічно заявить", - пояснив він. Бєлік порадив "хвальку" Залужному перестати "плекати нездійсненні мрії" і "не замахуватися на Москву".

Раніше головнокомандувач збройними Силами України генерал-майор Валерій Залужний заявив про те, що не проти проїхати по центру Москви на танку.

Як підкреслив він в інтерв'ю, він не проти проїхати на танку по Красній площі.