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Таран назвав справжню мету нарощування військ РФ біля кордонів України

10 квітня 2021, 12:29
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Росія намагається продемонструвати, у тому числі провідним державам Заходу, готовність до застосування збройної сили щодо України, переконаний міністр.

Таран
Таран назвав справжню мету нарощування військ Росії біля кордонів України / УНІАН

Справжньою метою нарощування Росією військової присутності поблизу кордонів України може бути посилення тиску на країну з метою примусу до поступок у переговорному процесі, заявив Міністр оборони України Андрій Таран.

У заяві Тарана підкреслюється, що Росія намагається продемонструвати, в тому числі провідним державам Заходу, готовність до застосування збройної сили щодо України.

"Стратегічною метою Російської Федерації щодо України залишається її повернення під свій контроль і зрив нашого євроатлантичного шляху розвитку", - уточнив Таран.

Міністр переконаний, що приводом для відновлення активної збройної агресії РФ проти України може стати як спровоковане загострення ситуації в районі конфлікту, так і звинувачення України в порушенні російськомовних або "новонавернених" громадян РФ у зв'язку з масовою роздачею паспортів РФ.

"Водночас треба відзначити, що активізація збройної агресії РФ проти України можлива тільки за умови прийняття відповідного політичного рішення на найвищому рівні у Кремлі", - особливо зазначив глава Міноборони.

Крім того, Таран вважає, що ситуацію можна врегулювати політико-дипломатичним шляхом.

"Україна налаштована на цивілізований шлях повернення своїх тимчасово окупованих територій. Проте не може бути жодних компромісів у відстоюванні інтересів України", - наголошується у заяві.

На думку міністра, події останніх двох тижнів свідчать про необхідність збільшити спільні зусилля військових і дипломатів як в Україні, так і на міжнародній арені.

"Насамперед, це стосується посилення режиму санкцій проти Російської Федерації, тіснішої співпраці в питаннях оперативного обміну розвідувальною інформацією, зокрема в районі Чорного моря, а також узгоджених дій наших дипломатів на всіх міжнародних платформах з засудження агресивних дій керівництва Кремля, які можуть мати руйнівні наслідки як для європейської системи безпеки, так і для світу загалом", - йдеться в заяві.

Глава Міноборони також підкреслив, що найбільш переконливим і дієвим механізмом донесення до Москви позиції міжнародної спільноти є "прискорення виконання рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо нашого членства в Альянсі".

Таран підкреслив, що першочерговим пріоритетом українського політичного керівництва є отримання Плану дії щодо членства в НАТО (ПДЧ) в нинішньому році.

"Євроатлантична інтеграція є запорукою суверенітету і територіальної цілісності України. Від такого рішення виграють як Україна, так і НАТО", - заявив Міністр оборони.

Війська Росії біля кордонів України - про що йшлося раніше:

російські війська новини України Андрій Таран
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