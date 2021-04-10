Таран назвав справжню мету нарощування військ РФ біля кордонів України

Росія намагається продемонструвати, у тому числі провідним державам Заходу, готовність до застосування збройної сили щодо України, переконаний міністр.
Справжньою метою нарощування Росією військової присутності поблизу кордонів України може бути посилення тиску на країну з метою примусу до поступок у переговорному процесі, заявив Міністр оборони України Андрій Таран.
У заяві Тарана підкреслюється, що Росія намагається продемонструвати, в тому числі провідним державам Заходу, готовність до застосування збройної сили щодо України.
"Стратегічною метою Російської Федерації щодо України залишається її повернення під свій контроль і зрив нашого євроатлантичного шляху розвитку", - уточнив Таран.
Міністр переконаний, що приводом для відновлення активної збройної агресії РФ проти України може стати як спровоковане загострення ситуації в районі конфлікту, так і звинувачення України в порушенні російськомовних або "новонавернених" громадян РФ у зв'язку з масовою роздачею паспортів РФ.
"Водночас треба відзначити, що активізація збройної агресії РФ проти України можлива тільки за умови прийняття відповідного політичного рішення на найвищому рівні у Кремлі", - особливо зазначив глава Міноборони.
Крім того, Таран вважає, що ситуацію можна врегулювати політико-дипломатичним шляхом.
"Україна налаштована на цивілізований шлях повернення своїх тимчасово окупованих територій. Проте не може бути жодних компромісів у відстоюванні інтересів України", - наголошується у заяві.
На думку міністра, події останніх двох тижнів свідчать про необхідність збільшити спільні зусилля військових і дипломатів як в Україні, так і на міжнародній арені.
"Насамперед, це стосується посилення режиму санкцій проти Російської Федерації, тіснішої співпраці в питаннях оперативного обміну розвідувальною інформацією, зокрема в районі Чорного моря, а також узгоджених дій наших дипломатів на всіх міжнародних платформах з засудження агресивних дій керівництва Кремля, які можуть мати руйнівні наслідки як для європейської системи безпеки, так і для світу загалом", - йдеться в заяві.
Глава Міноборони також підкреслив, що найбільш переконливим і дієвим механізмом донесення до Москви позиції міжнародної спільноти є "прискорення виконання рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо нашого членства в Альянсі".
Таран підкреслив, що першочерговим пріоритетом українського політичного керівництва є отримання Плану дії щодо членства в НАТО (ПДЧ) в нинішньому році.
"Євроатлантична інтеграція є запорукою суверенітету і територіальної цілісності України. Від такого рішення виграють як Україна, так і НАТО", - заявив Міністр оборони.
Війська Росії біля кордонів України - про що йшлося раніше:
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що він не знає конкретних термінів базування військ РФ біля кордонів України. За його словами, військові підрозділи перебуватимуть там стільки, скільки потрібно росіянам. Водночас рішення про терміни ухвалять військове керівництво і президент Володимир Путін.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Україна не збирається звільняти Донбас військовим шляхом. Подібні заяви з боку Росії не відповідають дійсності. Київ має намір мирно врегулювати російсько-український конфлікт на сході країни.