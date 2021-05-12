Таран пояснив, що не так з відведенням військ Росії від кордону України

Росія приступила до відведення військ від україно-російського кордону - але явно не поспішає виконувати всі свої обіцянки, заявив глава Міноборони.
Росія відводить війська від російсько-українського кордону. Однак процес йде вкрай повільно, і свої зобов'язання Росія виконує не всі, заявив міністр оборони України Андрій Таран.
На спеціальній сесії Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" 12 травня Таран заявив, що Росія так і не виконала свою обіцянку відвести війська до початку травня. А зараз продовжує затягувати цей процес.
"За даними, які я отримав сьогодні вранці, Росія не поспішає виконувати свої обіцянки щодо відведення військ від нашого кордону. Зокрема, ми спостерігаємо, за даними нашої розвідки, інформації, яку ми отримуємо від розвідок наших західних партнерів: Росія дуже повільно відводить війська. Відводить - це так, але дуже повільно. І те, що вони обіцяли до травня вже відвести війська, не відповідає дійсності", – уточнив глава Міноборони.
Раніше президент України Володимир Зеленський оцінив, як Росія відводить війська від українського кордону. Імовірність потужної ескалації з боку Росії досить велика, але вже помітно менша, ніж на початку квітня. Саме про це сказав Володимир Зеленський.
Російські війська біля кордонів України – про що повідомлялося раніше:
- 31 березня 2021 головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу оголосив про повернення військ Південного і Західного військових округів в місця їх постійної дислокації. Заходи розпочалися 23 квітня. Росія почала відводити військові підрозділи від кордонів України.
- 27 квітня президент України Володимир Зеленський побував на передових позиціях української армії на адмінкордоні з окупованим Кримом. Він заявив, що відведення російських військ не означає, що Росія не зможе в будь-який момент їх знову повернути до кордону з Україною.