Таран пояснив, що не так з відведенням військ Росії від кордону України / УНІАН

Росія відводить війська від російсько-українського кордону. Однак процес йде вкрай повільно, і свої зобов'язання Росія виконує не всі, заявив міністр оборони України Андрій Таран.

На спеціальній сесії Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" 12 травня Таран заявив, що Росія так і не виконала свою обіцянку відвести війська до початку травня. А зараз продовжує затягувати цей процес.

"За даними, які я отримав сьогодні вранці, Росія не поспішає виконувати свої обіцянки щодо відведення військ від нашого кордону. Зокрема, ми спостерігаємо, за даними нашої розвідки, інформації, яку ми отримуємо від розвідок наших західних партнерів: Росія дуже повільно відводить війська. Відводить - це так, але дуже повільно. І те, що вони обіцяли до травня вже відвести війська, не відповідає дійсності", – уточнив глава Міноборони.

Раніше президент України Володимир Зеленський оцінив, як Росія відводить війська від українського кордону. Імовірність потужної ескалації з боку Росії досить велика, але вже помітно менша, ніж на початку квітня. Саме про це сказав Володимир Зеленський.

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