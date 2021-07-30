Тариф на електроенергію для населення з 1 серпня: у Кабміні назвали фінальну цифру

Українці дізналися тарифи на електроенергію / УНІАН

Кабінет Міністрів України опублікував постанову про тарифи на електричну енергію для населення, які діятимуть з 1 серпня.

Кабмін продовжив термін дії постанови про діючу модель покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії (ПСО) ще на один місяць - до 31 серпня 2021 року, йдеться в постанові, опублікованій на сайті уряду.

Це означає, що фіксована ціна на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год діятиме до кінця літа.

Документ був прийнятий з метою продовження захисту побутових споживачів від різкого стрибка вартості електроенергії. Таким чином, в уряду буде більше часу для детального опрацювання оптимальної моделі механізму ПСО.

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Нагадаємо, раніше Кабмін анонсував істотне подорожчання електроенергії для українців.

У Міненергетики пояснили, чому потрібно терміново вдвічі підвищувати тарифи на світло.

В Україні також скасували низку пільг на електроенергію. Рішення відіб'ється на вартості для релігійних організацій і побутових споживачів, що використовують електроенергію для опалення житла.

29 червня Кабмін продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня 2021 року.