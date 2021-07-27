"Тарифи будуть в євро": у Мінінфраструктури розповіли, почім буде проїзд по платних дорогах

Платна дорога / УНІАН

Максимальна ціна за використання платних доріг в Україні залежатиме від транспортного засобу і становитиме в середньому від 0,023 до 0,133 євро (за нинішнім курсом − від 73 копійок до 4,14 гривень) за кілометр. Про це повідомляє портал Суспільне з посиланням на відповідь на запит заступника Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Ганна Юрченко.

"Постановою Кабінету Міністрів від від 23 грудня 2020 року №1312 затверджено максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії, який становить, залежно від категорії транспортного засобу, від 0,023 євро за кілометр до 0,133 євро за кілометр", – заявила вона.

Також Юрченко каже, що Кабмін ретельно опрацьовує питання про будівництво на умовах концесії наступних доріг:

M-29/M-04 / M-18 – Харків-Дніпро-Запоріжжя;

M-03-Бориспіль-Полтава;

M - 14-Херсон-Миколаїв;

M-06-Київ-Житомир-Рівне;

M-08 / M-19 – Ягодин-Ковель-Луцьк;

M-04 / H-11 – Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв.

"Повідомляємо, що реалізація зазначених об'єктів відповідає переліку пріоритетних для держави інвестиційних проектів до 2023 року, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 ода №1581-р", – підсумувала Юрченко.

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Нагадаємо, раніше експерт і гендиректор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко піддав жорсткій критиці рішення Кабміну, згідно з яким затверджуються тарифи на проїзд по платних дорогах в Україні.

За словами Назаренка, український уряд практикує подвійні стандарти, коли встановлює тарифи на проїзд по платних дорогах, який жорстко прив'язаний до європейської валюти.