Тягли землею за волосся: у Черкасах одеські байкери жорстоко побили молоду пару

У Черкасах одеські байкери жорстоко побили молоду пару / скрипншот з відео

Дика історія сталася у Черкасах - там в центрі міста група байкерів з Одеси, які здійснювали щорічний тур Україною, напала на двох місцевих жителів. За словами постраждалої дівчини, причиною конфлікту став обгін колони мотоциклістів на автомобілі.

Відео інциденту опублікував місцевий Telegram-канал. На ньому видно, як байкери оточили хлопця з дівчиною і почали хаотично завдавати їм удари.

Як пізніше розповіла дівчина, яку тягли землею за волосся, вони разом з хлопцем в автомобілі на вулиці Смілянській перебудувалися перед довгим рядом байкерів, що слідували тою ж трасою.

"Їм це не сподобалося, і вони відразу почали зганяти нас, вигукуючи мати всілякі, харкали на машину, били машину ногами і ланцюгами. Ми почали тікати від них і використовували балончик для захисту, коли вони затискали нас з усіх боків", – розповіла місцева мешканка.

Після того як мотоциклісти розправилися з молодими людьми, вони "перемикнулися" на їх автомобіль. Використовуючи ланцюги і біти, вони розгромили транспортний засіб.

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Як результат постраждалі опинилися в лікарні з множинними травмами і забоями, в обох струс мозку.

Зазначимо, поліція поки не дає офіційних коментарів щодо цього інциденту, проте відомо, що шанувальникам "залізних коней" можуть інкримінувати відразу три статті Кримінального кодексу.

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