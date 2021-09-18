Техніку перекинули на позиції: ЗСУ посилили систему ППО на північному напрямку

Українські військовослужбовці посилили систему ППО на північному напрямку / Facebook / PvkCenter

Українські військові посилили системи протиповітряної оборони на північному напрямку в рамках проведення стратегічного командно-штабного навчання Об'єднані зусилля-2021.

Як повідомляє Міністерство оборони України, підрозділи радіотехнічних і зенітних ракетних військ Повітряного командування Центр провели висунення на певні позиції.

За даними МО, це дозволяє істотно посилити систему радіолокаційної розвідки і зенітного ракетного прикриття.

/ Facebook/PvkCenter

Разом з тим жителів населених пунктів Чернігівської області закликають не перешкоджати і не повідомляти про маршрути руху передислокації військ.

/ Facebook/PvkCenter

"Всі заходи проходять в рамках навчань", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегічний оборонний бюлетень, метою якого є визначення основних напрямів реалізації військової політики держави. У документі йдеться про розвиток військового комплексу України до 2025 року.