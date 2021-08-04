Текла брудна вода по асфальту: у Києві бездомна прала білизну прямо біля вокзалу

У Києві бездомна прала білизну прямо біля вокзалу / скріншот з відео

В Києві бездомна жінка прала білизну прямо на вулиці неподалік від головного входу в Центральний залізничний вокзал. Про це повідомили на сторінці пабліку Київ Оперативний у соціальній мережі Facebook.

У ролику видно, як брудні мильні потоки води протікали прямо перехожим під ноги.

"Трешак зі столичного центрального вокзалу. Жінка стирає речі прямо посеред заповненого людьми тротуару, виливаючи брудно-мильну воду під ноги пішоходам на тротуар. Люди терпляче обходять ці потоки", - йдеться в описі відео.

У коментарях жителі столиці зазначили, що, ймовірно, жінка психічно хвора. А деякі жителі Києва говорили, що ця жінка їм знайома. Раніше вона жебракувала прямо на вулиці Інститутській - перед поворотом до офісу президента.

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Нагадаємо, раніше в Києві кримінальник вбив бездомного хрестом на кладовищі.

"Прибулі на місце події за викликом правоохоронці побачили моторошну картину: тіло вбитого було вкрите численними колото-різаними пораненнями різної локації і різних розмірів, частина голови була відсутня. Поруч з тілом знаходився закривавлений дерев'яний хрест, яким ймовірно, і розбили голову потерпілому", - розповіли в поліції.