Тіла брата і сестри знайшли в скрині: у справі про зникнення дітей з'явився новий поворот

У Донецькій області маленькі брат з сестрою загинули страшною смертю. 10-річна дівчинка і 7-річний хлопчик задихнулися в старий скрині.

Як розповіли в пресслужбі прокуратури Донецької обласної, батьки знайдених мертвими в скрині дітей, перш ніж кинутися на пошуки зниклих дітей, розпивали алкоголь.

У цій справі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтями про умисне вбивство двох малолітніх дітей та злісне невиконання батьками своїх обов'язків.

"Встановлено, що вранці 18 вересня 2021 року 35-річна мешканка с.Микільське разом з 41-річним чоловіком пішли на роботу, залишивши 7-річного сина та 10-річну доньку одних вдома. Близько 10:00 години мати з дітьми останній раз розмовляла по телефону, а вже з 11:00 діти перестали відповідати на дзвінки", — йдеться в повідомленні.

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Повернувшись додому ввечері, жінка разом з чоловіком випили алкоголю, після чого батько пішов спати, а мати почала самостійно шукати дітей. Однак, не знайшовши їх, вона вирішила повідомити про зникнення в поліцію.

"Під час огляду будинку правоохоронці знайшли тіла зниклих дітей в коморі кімнаті в закритому комоді. За попередніми даними, діти загинули від асфіксії, проте остаточна причина смерті стане відома після проведення судово-медичної експертизи", — розповіли в прокуратурі.

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Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії та перевіряються свідчення батьків.

Діти задихнулися в старий скрині

18 вересня о 18:30 мати дітей зателефонувала в поліцію і розповіла, що вона з чоловіком пішли працювати о 4:30, залишивши дітей одних. А коли батьки повернулися, то неповнолітніх ніде не було. Раніше хлопчик і дівчинка з дому не тікали.

Дітей розшукували правоохоронці, кінологи, автопатрулі, наряди на блокпостах, залізничних та автовокзалах.

Під час огляду будинку дітей знайшли у старій скрині без ознак життя. Причиною смерті стало удушення через брак кисню.

Сім'я перебуває на обліку в соціальних службах: з батьками проводили бесіди про недопущення зловживання алкоголем та належне виховання дітей.