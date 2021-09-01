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Тіло знайшли за 15 метрів від берега: під Одесою риба втопила чоловіка

1 вересня 2021, 21:37

Тіло потопельника вдалося виявити на відстані 15 метрів від берега на глибині 5 метрів.

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Біля Одеси риба втопила рибалки / pixabay

У Хаджибейському Лимані біля Одеси потонув чоловік, якого потягла у воду велика риба.

Як повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області, тіло загиблого водолази виявили на глибині 5 метрів.

Інцидент стався на об'їзній дорозі за кілька кілометрів від Одеси.

Рятувальникам цього ранку надійшло повідомлення, що в Лимані потонув чоловік, після чого на місце прибули співробітники ДСНС і водолази.

За словами одного з очевидців події, чоловік на самоті ловив рибу на березі, і йому на гачок потрапила велика рибина, яка потягла рибалки за собою у воду - одесит втратив рівновагу, впав у лиман і потонув.

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Тіло потопельника вдалося виявити на відстані 15 метрів від берега і глибині 5 метрів, після чого загиблого дістали з лиману і перенесли на берег.

Тепер правоохоронці з'ясовують деталі та обставини трагічного випадку, а також встановлюють особу загиблого.

У Хаджибейському Лимані водяться у великій кількості невеликі риби бички кругляк і піленгас, а серед більших водних мешканців - Окунеподібні бички-пісковики (пісочники) і судаки. Також в Лимані багато прісноводних видів риб.

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Як раніше повідомляв Главред, 8 серпня, в Дніпрі у великому басейні в аквапарку Happy Day в житловому масиві Перемога потонув 9-річний хлопчик.

Як виявилося, хлопчик не вмів плавати і кілька разів намагався стрибнути в басейн, але його не пускали. Коли дитина залишилася одна - пірнув у водойму вниз головою.

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Одеса
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