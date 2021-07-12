Тіло знайшли у зливній трубі: у Маріуполі трагічно загинув 16-річний підліток

У Маріуполі трагічно загинув підліток / kiev.informator.ua

Трагедією закінчилося для 16-річного підлітка купання в Маріуполі Донецької області у річці Кальміус.

Тіло потонулого хлопця знайшли рятувальники, повідомляє прес-служба ДСНС у Донецькій області.

Відзначається, трагедія сталася в неділю, 11 липня, близько 20:00. До рятувальників зателефонували очевидці і повідомили, що під час купання загинув хлопець.

"Водолазами рятувальної аварійно-водолазної служби Маріупольської міськради було вилучено тіло загиблого хлопця, який знаходився у зливній металевій трубі на відстані 2 м від берега і передано співробітникам Національної поліції", — повідомляють у прес-службі ДСНС.

Обставини і причини події встановлюються відповідними фахівцями.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харкові сталася трагедія на водоймі - 17-річний хлопець потонув, рятуючи з води свого молодшого товариша.

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У якийсь момент 14-річний підліток зісковзнув і почав тонути. У цей час йому на допомогу поспішив його друг, але при цьому сам почав тонути.