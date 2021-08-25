Тіло віднесло до берегів Криму: стали відомі деталі загибелі батька з сином у Лазурному

Тіло потонулого чоловіка віднесло до берегів Криму, де його і виявили.
На західному березі Криму у селищі Чорноморське знайшли тіло жителя Львова, який потонув разом з сином, плаваючи на надувному матраці.
Трагедія сталася в Лазурному Херсонської області ще 19 серпня, розповіла виданню Lviv1256 знайома сім'ї Христина Левицька.
Відзначається, що чоловік разом з 8-річним сином зникли в морі під час відпочинку в Херсонській області. Тіло хлопчика знайшли майже відразу.
Тіло потонулого чоловіка віднесло до берегів Криму, де його і виявили.
Батько і син зі Львова потонули, відпочиваючи в Херсонській області
"Вчора знайшли тіло Міші, батька Матвійчика, в Чорноморському, Автономна Республіка Крим. 19 серпня на острові Джарилгач, поблизу смт. Лазурне, Скадовського району, під час купання в морі віднесло на надувному матраці двох осіб: учня 2-В класу нашого ліцею Качмаря Матвія і його батька", — додала Левицька.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсонській області на острові Джарилгач поблизу Лазурного під час купання на матраці зникли батько і син.
Як повідомляють у ДСНС, інформація про зникнення людей надійшла від Нацполіції рятувальникам 19 серпня.
Відомо, що 41-річний батько та 8-річний син приїхали до Лазурного зі Львова.
О 15: 35 на острові Джарилгач біля берега у воді працівники Нацполіції знайшли тіло дитини.