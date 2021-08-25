Тіло віднесло до берегів Криму: стали відомі деталі загибелі батька з сином у Лазурному

Під час відпочинку в Лазурному потонули батько і син / ks.dsns.gov.ua

На західному березі Криму у селищі Чорноморське знайшли тіло жителя Львова, який потонув разом з сином, плаваючи на надувному матраці.

Трагедія сталася в Лазурному Херсонської області ще 19 серпня, розповіла виданню Lviv1256 знайома сім'ї Христина Левицька.

Відзначається, що чоловік разом з 8-річним сином зникли в морі під час відпочинку в Херсонській області. Тіло хлопчика знайшли майже відразу.

Тіло потонулого чоловіка віднесло до берегів Криму, де його і виявили.

/ Скріншот Google

Батько і син зі Львова потонули, відпочиваючи в Херсонській області

/ lviv1256.com

"Вчора знайшли тіло Міші, батька Матвійчика, в Чорноморському, Автономна Республіка Крим. 19 серпня на острові Джарилгач, поблизу смт. Лазурне, Скадовського району, під час купання в морі віднесло на надувному матраці двох осіб: учня 2-В класу нашого ліцею Качмаря Матвія і його батька", — додала Левицька.

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/ lviv1256.com

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсонській області на острові Джарилгач поблизу Лазурного під час купання на матраці зникли батько і син.

Як повідомляють у ДСНС, інформація про зникнення людей надійшла від Нацполіції рятувальникам 19 серпня.

Відомо, що 41-річний батько та 8-річний син приїхали до Лазурного зі Львова.

О 15: 35 на острові Джарилгач біля берега у воді працівники Нацполіції знайшли тіло дитини.