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Тіло пенсіонера пролежало в квартирі 7 місяців: київський адвокат намагався заволодіти житлом дідуся

15 липня 2021, 18:03

Киянин 1932 року народження помер за нез'ясованих обставин у своїй квартирі.

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Трупу-сім місяців / Київська прокуратура

Моторошний випадок у столиці. У Києві адвокат разом зі спільниками приховував муміфіковане тіло померлого пенсіонера. Таким чином шахрай планував заволодіти житлом чоловіка.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, 89-річна жертва померла за нез'ясованих обставин у своїй квартирі. Після смерті пенсіонера не поховали, а залишили прямо в його квартирі.

"В ході розслідування злочинної діяльності встановлено, що зазначені особи незаконно заволоділи квартирою самотнього літнього чоловіка на вул.О. Теліги, підробивши для цього договір купівлі-продажу, датований 2010 роком і нібито завірений нотаріусом, яка померла в лютому 2021 року", - йдеться в повідомленні прокуратури.

На даний момент слідство з'ясувало, що зловмисники виявили тіло дідуся ще в січні 2021 року, але нікому не розповіли про це і не поховали його, а розробили злочинний план для заволодіння житлом.

"Зробивши угоду з нерухомістю, зловмисники вирішили позбутися тіла шляхом таємного переміщення з квартири в крематорій для спалювання. Для цього учасники групи планували використовувати підроблене свідоцтво про смерть, згідно з яким вказаний чоловік помер нібито 4 липня 2021 року", - додали в прокуратурі.

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Розкрити злочин вдалося абсолютно випадково.

"14 липня 2021 року в ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали організатора групи та одного з її членів після передачі грошових коштів виконавцю за вивезення тіла", - йдеться в повідомленні.

Виявилося, що подільники погодили вивезти тіло дідуся за 1000 доларів США. Труп везли в спеціальному мішку в крематорій.

Слідство триває.

Нагадаємо, раніше на Київщині 18-річна вагітна вбила власну матір і закопала тіло у дворі. Дівчина штовхнула матір і лягла спати.Трагедія сталася в селі Велика Бугаївка.

Про зникнення матері заявила її старша дочка. Слідчі з'ясували, що перед зникненням жінка разом з молодшою вагітною дочкою відпочивали у сусідів і розпивали алкогольні напої. Повернувшись додому між ними спалахнув конфлікт, в результаті якого дівчина штовхнула матір і пішла спати.

Тіло без ознак життя дочка виявила тільки вранці і дуже злякалася засудження близькі. Тому вирішила закопати його у дворі.

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