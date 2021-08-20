Тіло скинув у колодязь: під Кропивницьким хлопець жорстоко розправився з 16-річною дівчиною

Вікторія Макаренко / kg.npu.gov.ua

В Кропивницькому районі в результаті пошукових заходів було виявлено тіло розшукуваної неповнолітньої в покинутому колодязі на території населеного пункту, де вона проживала.

Загиблою виявилася Вікторія Макаренко 2005 року народження, яка пішла з дому пізно ввечері 14 серпня. На трупі виявлено сліди тілесних ушкоджень, повідомляє сектор комунікації поліції Кіровоградської області.

Причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи, підкреслили правоохоронці.

Що відомо про підозрюваного у вбивстві Вікторії Макаренко

Як уточнює Оbozrevatel, правоохоронці вже затримали підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини. Ним виявився колишній хлопець загиблої.

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Одна з родичок жертви розповіла журналістам, що пара розійшлася, оскільки хлопець наполягав на інтимній близькості. Можливо, припускають люди, що він був і серед гостей, яких запросила напередодні подруга вбитої.

Сім'я Вікторії нещодавно живе в селі - переїхали тільки взимку. Її батько одружений вже втретє, загибла дівчина була дочкою від першого шлюбу.

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Нагадаємо, в Харківській області сталася трагедія - в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.

Дівчинка пішла з дому в середу, 28 липня, близько 18:00. Про зникнення дочки мати повідомила в поліцію о 19: 10. На пошуки зниклої дитини вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті (забій голови та обличчя) знайшли близько 23:50.