Тіло сховали в сараї: на Херсонщині жорстоко вбили молоду жінку

Чоловік вбив господиню будинку / Нацполіція

У Херсонській області в селі Микільське сталося страшне вбивство. Як повідомили в поліції області, правоохоронцям зателефонувала місцева мешканка і повідомила, що квартирант розправився з господинею будинку.

"Під час огляду домоволодіння, поліцейські побачили сліди волочіння на землі, які тягнулися до сараю. Поліцейські відкрили замкнутий сарай і виявили тіло жінки з ножовими пораненнями", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясували поліцейські, потерпіла проживала разом з чоловіком у будинку. Господарі здавали свою квартиру ще одному подружжю.

За словами сусідів, компанія разом постійно випивала, неодноразово сварилася і постійно приймала інших гостей.

"Між орендарем і господинею виник конфлікт, тому що жінка не хотіла більше бачити в своєму будинку гостей і наказала їм піти. Однак чоловік схопив жінку за шию і завдав чотири ножових поранення. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень власниця будинку загинула. Свідком вбивства став сусід потерпілої і відразу побіг викликати родичку загиблої, яка жила неподалік", - додали правоохоронці.

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Наразі поліцейські затримали 53-річного чоловіка в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України, йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство".

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Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Нагадаємо, вранці 20 липня правоохоронці у Луцьку затримали 62-річного чоловіка. Поліцію викликали сусіди, яким чоловік розповів, що за допомогою сокири вбив свою колишню дружину і 22-річну дочку.

Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності. У травні суд йому присудив 850 гривень штрафу за побиття дружини і дочки і відпустив додому.

21 липня Луцький міськрайонний суд обрав підозрюваному у вбивстві чоловікові запобіжний захід - 60 діб під вартою без права застави.