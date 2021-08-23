Температура тіла у 24°С і повна зупинка кровообігу: українці провели унікальну операцію

Пацієнтка почувається добре, її виписали з лікарні / hossc.org

У Хмельницькому обласному серцево-судинному центрі провели складну операцію з видалення злоякісної пухлини. Для цього українці знизили температуру до 24°С і зупинили кровообіг. Подібних операцій в Україні виконується щорічно не більше десяти.

У пацієнтки діагностували злоякісне новоутворення правої нирки з метастазами в правий наднирник і поширенням пухлинного процесу на нижню порожнисту вену і праве передсердя, повідомили у Хмельницькому обласному серцево-судинному центрі.

Там зазначили, що патологія, коли злоякісна пухлина з нирки добирається до серця, належить до рідкісних і вкрай важких. При проведенні операції з видалення таких пухлин є величезний ризик виникнення кровотеч. Крім того, в будь-який момент частка пухлини може обірватися, долетіти до серця, легенів і викликати масивну легеневу тромбоемболію.

Бригада лікарів повинна була видалити пухлину, прооперувати нирку, наднирник, нижню порожнисту вену і серце одночасно.

Операція тривала близько шести годин / hossc.org

Операція тривала впродовж шести годин. Медикам вдалося успішно видалити пухлину, довжиною 10 см і відновити кровопостачання. Пацієнтка почувається добре, її виписали з лікарні.

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Довідка. Тромбоемболія - це гостра закупорка кровоносної судини тромбом, який відривається від місця свого утворення (на стінці серця, судини) і потрапляє в циркулюючу кров, передає Вікіпедія. В результаті тромбоемболії кровотік в посудині припиняється, виникає ішемія тканини в басейні оклюзійної судини, часто завершується ішемічним інфарктом.

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