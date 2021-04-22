Експерти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світі

Темпи вакцинації від коронавірусу в Україні та Європі / Reuters

В Україні в середньому за тиждень від коронавірусу covid-19 вакцинують 0,2% населення - що вдесятеро менше, ніж в середньому в європейських країнах, де щотижня прищеплюють близько 15 мільйонів чоловік (це становить 2% населення). Про це заявив в Facebook керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

За його словами, у світі продовжує збільшуватися кількість вакцинованих від COVID-19 людей (як мінімум, однією дозою). В середньому за тиждень додається близько 50-60 млн щеплених осіб ‒ трохи менше 1% всього населення в світі.

Лідер за кількістю вакцинованих громадян - Ізраїль. Крім того, постійно збільшується кількість щеплених у Великобританії та ОАЕ.

"У Європі Великобританія є лідером за кількістю введених доз на 100 осіб, за відсотком провакцинованих однією дозою. Відсоток вакцинованих повністю з кожним тижнем збільшується", - сказав Ганіченко.

За його словами, всього Україні вакциновано 1,3% населення (+0,2% порівняно з минулим тижнем).

"В Україні додається відсоток вакцинованого населення відносно повільно. Якщо ми говоримо про Європу - в середньому приріст на 2% на тиждень (близько 15 млн осіб), в Україні - це вдесятеро менше ‒ 0,2% за тиждень", ‒ підсумував він.

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