Експерти проаналізували темпи вакцинації від COVID-19 в Україні та світі

У світі продовжує збільшуватися кількість вакцинованих від COVID-19 людей. В середньому за тиждень додається близько 50-60 мільйонів щеплених осіб.
В Україні в середньому за тиждень від коронавірусу covid-19 вакцинують 0,2% населення - що вдесятеро менше, ніж в середньому в європейських країнах, де щотижня прищеплюють близько 15 мільйонів чоловік (це становить 2% населення). Про це заявив в Facebook керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.
За його словами, у світі продовжує збільшуватися кількість вакцинованих від COVID-19 людей (як мінімум, однією дозою). В середньому за тиждень додається близько 50-60 млн щеплених осіб ‒ трохи менше 1% всього населення в світі.
Лідер за кількістю вакцинованих громадян - Ізраїль. Крім того, постійно збільшується кількість щеплених у Великобританії та ОАЕ.
"У Європі Великобританія є лідером за кількістю введених доз на 100 осіб, за відсотком провакцинованих однією дозою. Відсоток вакцинованих повністю з кожним тижнем збільшується", - сказав Ганіченко.
За його словами, всього Україні вакциновано 1,3% населення (+0,2% порівняно з минулим тижнем).
"В Україні додається відсоток вакцинованого населення відносно повільно. Якщо ми говоримо про Європу - в середньому приріст на 2% на тиждень (близько 15 млн осіб), в Україні - це вдесятеро менше ‒ 0,2% за тиждень", ‒ підсумував він.
читайте такожЛікар пояснила, чому Україна стала лузером вакцинації
Вакцинація в Україні: новини
- В Україні за нинішніх темпів вакцинація 75% населення від COVID-19 зможе відбутися через 10 років, заявив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
- Шмигаль зробив важливу заяву про вакцинації українців щепленням Pfizer. Вакциною Pfizer будуть прищеплювати по всій Україні, сказав прем'єр.
- МОЗ назвав умова вакцинації від COVID-19 в Україні всіх бажаючих. Метою МОЗ є вакцинація від коронавірусу 50% дорослих українців вже до кінця 2021 року, стверджує Віктор Ляшко.