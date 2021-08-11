Темпи вакцинації від коронавірусу в Україні вищі, ніж у Європі і світі - Ляшко

Вакцинація в Україні нарощує темпи / Reuters

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що темпи вакцинації від коронавірусної інфекції в Україні вищі, ніж у Європі і в усьому світі.

Про це він написав у Facebook у середу, 11 серпня.

"Також хочу зазначити, що темпи вакцинації в Україні продовжують зростати. За останній тиждень кількість проведених щеплень в Україні зросла на +10%. Зараз ми вакцинуємося з більш високими темпами за світові та європейські", - пише Ляшко.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зробили 167 673 антиковідних щеплень. Протягом попереднього тижня в Україні зроблено 905 935 щеплень.

Станом на сьогоднішній день повну вакцинацію пройшли 2 521 848 українців.

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Тим часом, у серпні планується зробити понад 6 мільйонів щеплень.

Нагадаємо, у Національній службі здоров'я України заговорили про винагороду сімейних лікарів, які зроблять антіковідні щеплення більшій кількості пацієнтів.

Також раніше головний санлікар Ігор Кузін заговорив про можливість привілеїв для вакцинованих українців, однак додав, що це питання влада розглядатиме в середині поточного місяця.