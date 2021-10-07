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Тепер офіційно: для кого в Україні вакцинація стане обов'язковою

7 жовтня 2021, 19:05

Наказ МОЗ набирає чинності через місяць з моменту його публікації.

В Україні відкрився перший центр масової вакцинації від COVID-19
Невакциновані будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою. Наказ набирає чинності через місяць з моменту його публікації.

Згідно з документом, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

  • центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
  • місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
  • закладів вищої, післядипломної, професійної перед вищими, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

"Педагоги та працівники органів влади щодня взаємодіють з великою кількістю людей, а тому ризикують заразитися на коронавірусній хворобі. Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 - не вакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров'я українців та їх близьких, створивши безпечне середовище в навчальних закладах та установах ", - пояснив Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

читайте такожМасова вакцинація дітей в Україні: у МОЗ назвали умовиУ МОЗ також підкреслили, що працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щеплюються проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Раніше ми повідомляли, що адміністрація школи в Києві отримають право самостійно усувати від роботи вчителів без збереження зарплати, які відмовилися вакцинуватися від коронавірусу COVID-19. Про це заявив заступник мера столиці Валентин Мондрієвський.

Чиновник каже, що директори, в перспективі, навіть отримають право оголошувати догану або навіть звільнення за відсутність контролю за вакцинацією працівників.

Автор: Сергій Кущ
viber
МОЗ вакцинація
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