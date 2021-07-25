"Тьху на тебе": на Волині жителі викрили копів у порушенні ПДР і вигнали поліцію з села

Машину копів обплювали / скріншот

У селі Запілля на Волині стався скандал між місцевими жителями та копами. Люди накинулися на поліцейських через те, що вони були за кермом не пристебнуті ременем безпеки.

Як пише місцеве видання "Ковель media", між сторонами конфлікту почалася суперечка. Запільчани не підбирали слів і матюкалися.

Зазначається, що не пристебнутих за кермом копів побачили під час руху біля одного з місцевих магазинів.

Люди стали вимагати у одного з поліцейських, щоб він склав протокол на свого колегу.

"Чого ти не пристебнутий? Немає такого!",- кричали громадяни.

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Крім цього, люди, ймовірно, плюнули в авто і штовхали машину копів.

Конфлікт закінчився тим, що одна з жінок вигнала поліцію з села. Почувши це, водій поліцейського авто натиснув на газ і копи покинули населений пункт.

Нагадаємо, у Рівному жінка собі знайшла непоганий заробіток шляхом обману. Шахрайка неодноразово позичала гроші у водіїв таксі, а потім зникала.

Жертвами жінки вже став не один таксист. На даний момент до копів звернулися 10 постраждалих.

Виявляється, жінка замовляла таксі, але ніколи не розраховувалася за поїздку. По прибуттю на місце вона стверджувала, що принесе гроші з квартири, але так і не поверталася назад. Вона тікала і вимикала телефон.

Крім цього, в поліції кажуть, що шахрайка навіть крала гроші таксистів і пограбувала АЗС.