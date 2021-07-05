"Тихо, мама, тут треба російською розмовляти": у дитячому таборі розгорівся мовний скандал

У Києві в тенісному таборі стався мовний скандал / скріншот

У Києві в тенісному таборі Міжнародної тенісної академії стався мовний скандал. Україномовну дитину викладачі змусили спілкуватися російською мовою.

Про це розповіла мати хлопчика Тетяна Якобчук. За словами жінки, коли вона забирала свого сина з навчання, він її сказав: "Тихо, мама, у нас тут треба російською розмовляти". Водночас самі вожаті ображали українську мову при ній і говорили, що вона нікому не потрібна.

Вожаті при мені дітям кажуть: "Кому она нужна ваша "украінська мова?" !Перед сном моя дитина ділиться думками, як же ж допомогти Росії, аби в них теж все було добре…", – поскаржилася жінка.

Обурена киянка звернулася до керівництва навчального закладу, де її запевнили, що подібного більше не повториться, а всі їхні співробітники тепер спілкуватимуться державною мовою. "Я дуже зворушена небайдужістю і взагалі такою реакцією суспільства. Я годину тому повернулася з МТА, там вже інші дитячі куратори і вихователі, розмовляють всі українською. Все просто ідеально", – написала Тетяна Якобчук.

У Міжнародній тенісній академії в коментарі Оbozrevatel запевнили, що, мовляв, ніякого мовного конфлікту не було, а хлопчик просто неправильно зрозумів вожату.

"У нас вчаться різні діти, деякі розмовляють російською, англійською мовою і їх батьки просять звертатися до них на цих мовах. Вихователі йдуть їм назустріч. Хлопчик неправильно зрозумів слова вожатої і вже через годину конфлікт був вичерпаний", – розповіла керівник відділу маркетингу МТА.

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