Тіктокери, що розгромили квартиру на Печерську, постануть перед судом: їм світить до 5 років

Молоді люди повністю рознесли квартиру / kyiv.gp.gov.ua

Молодь, яка влаштувала погром в орендованій квартирі столиці заради лайків у соцмережі, відповідатиме за свій вчинок перед судом.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, кричуща інцидент стався 11 квітня минулого року на одній зі знімних квартир по бульвару Лесі України в Печерському районі Києва. Група молодих людей запечатала свій вчинок на відео і опублікувала в Тік-Ток.

"Печерською окружною прокуратурою завершено досудове розслідування відносно п'ятьох місцевих жителів, які влаштували погром в орендованій квартирі заради відео в Тік-Ток", - йдеться в повідомленні.

Учасники інциденту були п'яні і почали трощити в квартирі меблі та інтер'єр. Зокрема, вони порізали кухонним ножем натяжну стелю, обірвали шпалери, розгромили всю наявну в квартирі побутову техніку і меблі.

Більш того, вони курили сигарети прямо в квартирі і голосно слухали музику, заважаючи сусідам.

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Таким чином, зловмисники завдали збитків власниці квартири на суму понад 370 тисяч гривень.

Їх дії кваліфіковані як умисне знищення чужого майна та хуліганство, вчинене групою осіб (ч.1 ст. 194, ч. 2 ст. 296 КК України).

Тепер їм світить до 5 років обмеження свободи.

Нагадаємо, раніше у Києві компанія блогерів розгромила знімну квартиру, а також влаштувала скандал з поліцією.

Після того як компанія молодих людей влаштувала дебош в орендованій квартирі, на місце події прибув наряд поліції.

Скандальна блогерка ttiisshhiinnaa, яка виклала все це в мережу, в стані сп'яніння грубо спілкувалася з поліцією. Крім того, вона поїхала з поліцейськими, які забрали її хлопця для розгляду.