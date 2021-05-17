Тимошенко з'явилася в Раді з новою зачіскою та у стильній сукні

Юлія Тимошенко прийшла в Раду з новою зачіскою / Фото facebook.com/yan.dobronosov

Лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко знову привернула увагу до своєї зовнішності. Нардеп прийшла 17 травня до Верховної Ради в новому образі.

Зокрема, у Тимошенко помітили нову зачіску - вона зробила акуратний низький пучок, який якраз в моді в 2021 році. Фото опублікували Вести.

Юлія Володимирівна була в стильній сукні чорного кольору з білими вставками і білим коміром. Туфлі також чорного кольору. На руках - акуратний манікюр.

Юлія Тимошенко в Раді 17 травня 2021 року/ Фото vesti.ua

Юлія Тимошенко в новому образі / Фото vesti.ua

Фото facebook.com/yan.dobronosov

Фото facebook.com/yan.dobronosov

Довідка. Юлія Тимошенко - український державний і політичний діяч. Народний депутат України. Прем'єр-міністр України з 4 лютого по 8 вересня 2005 і з 18 грудня 2007 по 3 березня 2010 року Віцепрем'єр-міністр України з питань паливно-енергетичного комплексу.читайте такожТимошенко з'явилася в Раду в новому образі та в масивних ботильонах

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