Тимошенко з'явилася в Раді з новою зачіскою та у стильній сукні

Лідерка партії Батьківщина знову змінила зачіску. Цього разу політик обрала трендову укладку 2021 року.
Лідерка партії Батьківщина Юлія Тимошенко знову привернула увагу до своєї зовнішності. Нардеп прийшла 17 травня до Верховної Ради в новому образі.
Зокрема, у Тимошенко помітили нову зачіску - вона зробила акуратний низький пучок, який якраз в моді в 2021 році. Фото опублікували Вести.
Юлія Володимирівна була в стильній сукні чорного кольору з білими вставками і білим коміром. Туфлі також чорного кольору. На руках - акуратний манікюр.
Довідка. Юлія Тимошенко - український державний і політичний діяч. Народний депутат України. Прем'єр-міністр України з 4 лютого по 8 вересня 2005 і з 18 грудня 2007 по 3 березня 2010 року Віцепрем'єр-міністр України з питань паливно-енергетичного комплексу.читайте такожТимошенко з'явилася в Раду в новому образі та в масивних ботильонах
Нагадаємо:
- Наприкінці січня Юлія Тимошенко також з'явилася у Верховну Раду в новому образі. Вона подовжила волосся і заколола його на потилиці у візерунок. Загалом, політик мала гарний і молодий вигляд.
- Пізніше пластичні хірурги стали розбиратися, чому різко помолодшала Тимошенко.