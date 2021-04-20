Тищенко різко відреагував на скандал з вечіркою на честь дружини

Микола Тищенко відповів на звинувачення за вечірку дружини / Instagram

Народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко зробив заяву після скандалу навколо святкування дня народження його дружини під час локдауну в Києві.

"З юридичної точки зору - і це аксіома для нашого карантинного часу - святкування чого-небудь в готельних номерах готелів абсолютно не заборонено", - написавТищенко в Telegram-каналі.

Він підкреслив, що мова йде саме про номери готелю, а не про ресторан, як про це, не розібравшись, написали журналісти.

"Заборони, пов'язані з обов'язковим карантином, стосуються саме ресторанів. Це легко перевірити і уточнити. Але кому це потрібно уточнювати? Тому ще раз скажу - жодних кримінальних чи адміністративних справ немає. І штрафів відповідних за порушення карантинного режиму немає. Так як немає самого факту порушення. Тим не менш, я буду повністю сприяти поліції в розслідуванні (якщо воно необхідно при очевидних фактах). А суму, витрачену на свято, дружина обов'язково внесе в декларацію, якщо того вимагатиме законодавство", - заявив депутат.

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Він уточнив, що, виходячи з позицій суспільної моралі, цілком визнає, що подібна ситуація могла обурити українське суспільство.

"Тому приношу свої найщиріші вибачення. Але саме перед суспільством, а не перед тими "викривачами", які в перервах між пошуками скандалів і сенсацій самі сидять в закритих ресторанах, а потім публікують фейки про інших", - додав Тищенко.

Він визнав, що, можливо, дозволив собі дещо зухвалий вчинок, зазначивши при цьому, що на дні народження його дружини були присутні всього трохи більше двадцяти чоловік.

"Між іншим, всі вже перехворіли. Всі здавали тести на ковід за добу. А саме святкування проходило у вузькому і майже сімейному колі. Я не збирав гостей в ресторані, не запрошував кого-небудь в заклад, заборонене карантином. Останні два роки через величезну кількість роботи я практично не приділяв уваги сім'ї. Це мої мотивації", - додав політик.

І нагадав, що він не тільки депутат, а й проста людина, у якого теж є сім'я.

"Все, що було сказано в інформпросторі з приводу дня народження моєї дружини - це чистої води хайп, який сьогодні є головним продажним елементом. І чим він сильніший, тим більше лайків і обурених перепостів. У будь-якому випадку, я визнаю свою провину перед українським суспільством і готовий нести політичну відповідальність за свої дії", - резюмував народний депутат.

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