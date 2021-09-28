Тітушки Киви та "зламаний" хребет: нардепа від ОПЗЖ звинуватили в замовленні нападу на ветерана АТО

Ілля Кива / УНІАН

Народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива повідомив про те, що учасник бойових дій на Донбасі Михайло Майман нібито став жертвою нападу на відпочинку в Туреччині.

На Маймана напали представники "турецької мафії", ветеран АТО отримав важкі травми, написав Кива у своєму Telegram-каналі.

"Міша Майман, який ховається на території Туреччини від кримінальної відповідальності, став жертвою нападу з боку турецької мафії і зараз перебуває у важкому стані в лікарні", - стверджує нардеп.

За словами Киви, невідомі нібито жорстоко побили Маймана і зламали йому хребет.

У свою чергу Майман спростував твердження Киви про те, що на нього в Туреччині було скоєно напад.

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"Нардеп Ілля Кива надіслав до Туреччини своїх найманців, щоб вони зламали мені хребет. Але хлопці з поставленим завданням не впоралися і здали мені свого "замовника", - розповів Майман у своєму Telegram-каналі.

За словами ветерана АТО, він домовився з нападниками, що вони доповістять ківі про виконане замовлення, і що Майман нібито знаходиться в лікарні у важкому стані зі зламаним хребтом.

"Сам Кива, отримавши від своїх виконавців підтвердження виконаного замовлення, поспішив опублікувати у себе в телеграм-каналі, що на мене нібито напали представники "турецької мафії", - зазначив ветеран.

"Я не здивувався цьому замовленню, тому що сам знаю цього депутата від ОПЗЖ, а за сумісництвом кума Медведчука. Кива - сепаратист і ватник, який неодноразово замовляв людей, стрілянину по ресторану "Лео" з гранатомета і стрілянину по будинку в Бориспільському районі", - додав Майман.

Конфлікт Киви і Маймана

У січні минулого року Києві в ресторані Моссо сталася бійка між нардепом Іллею Кивою і ветераном АТО Михайлом Майманом. Нардеп підійшов до супротивника і наніс йому головою удар в обличчя.

У свою чергу, опонент Киви не розгубився і вдарив нардепа в обличчя, після чого Кива похитнувся і ледь втримався на ногах.

У липні 2021 року Майман і Кива зустрілися на одному з курортів в Туреччині.

Майман кинув фразу: "Давай, біжи", - Кива зупинився, сказавши: "З чого ти взяв, що хтось біжить?".

Між чоловіками почалася словесна перепалка і взаємні звинувачення. Обидва пообіцяли, що "доведуть справу до кінця", а також говорили про "розбірки по-чоловічому". Також вони звинуватили один одного в тому, що в конфлікт втрутили їх рідних.

Представник ОПЗЖ сказав:"Це тільки початок". Майман відповів, що це: "Початок твого кінця". Опоненти ще кілька секунд сперечалися, але в підсумку розійшлися.