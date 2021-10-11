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Тільки Київ і 8 регіонів - "жовті": у МОЗ розповіли про те, скільки областей - "помаранчеві"

11 жовтня 2021, 13:10

Як повідомляють представники прес-служби головного медичного відомства України, країну поступово і поступово знову захльостує коронавірус COVID-19.

Київ, локдаун
Київ, локдаун / УНІАН

В Україні "жовтій" зоні коронавірусного карантину відповідають тільки вісім областей і столиця. Як розповіли представники прес-служби МОЗ, інші регіони відповідають "помаранчевому" рівню.

За даними відомства, "жовтій" зоні по коронавірусу відповідають:

  • Києва,
  • Вінницька область,
  • Закарпатська область,
  • Івано-Франківська область,
  • Київська область,
  • Кіровоградська область,
  • Миколаївська область,
  • Рівненська область,
  • Черкаська область.

Всі інші області України, кажуть у МОЗ, повністю відповідають рівню "помаранчевих" зон.

читайте також"Помаранчевих" областей в Україні вже 12: де найгірша ситуація з коронавірусом

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні сім областей відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Серед них Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області. У всіх цих регіонах перевищено показник рівня захворюваності коронавірусом.

Пізніше в мережі з'явилася інформація про те, що 10 жовтня нинішнього року, Херсонська та Харківська області через зростання кількості хворих COVID-19 будуть переведені в "червону" зону карантину.

Станом на ранок 11 жовтня, коронавірус в Україні за добу виявили у 8832 жителів країни. У тому числі захворіли 863 дитини і 78 медпрацівників.

За минулі 24 години були госпіталізовані 2 672 людини; летальних випадків - 207; одужали - 2053 людини.

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коронавірус новини України локдаун
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