Тільки запропонував зустрічатися: стали відомі подробиці про загиблу пару під час урагану у Львові

На місці трагедії залишився останній букет дівчини / скріншот

У Львові в неділю, 1 серпня, на території Стрийського парку сталася жахлива трагедія. На закохану пару, що сиділа на лавці, впало дерево і ліхтар. Молоді люди померли на місці. На вулиці Уласа Самчука серед уламків лавки залишився останній букет дівчини.

Медики повідомили, що у пари не було шансів, щоб вижити.

Загиблими виявилися 20-річний військовий і 18-річна дівчина. Закохану пару в останні хвилини їхнього життя бачила очевидець події. Жінка розповіла ЗМІ, що ураган в місті почався раптово і не всі встигли від нього сховатися.

За її словами, вона разом з чоловіком і собакою гуляла в парку.

"Ті молоді сиділи на лавці під парасолькою, обнялися, хотіли перечекати бурю", - припустила Івона Лобан.

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Журналісти ТСН з'ясували, що це дійсно було побачення. Вінничанин Андрій - курсант Львівської академії сухопутних військ прийшов у парк з букетом троянд до 18-річної львів'янки. Дівчина ніде не вчилася і не працювала.

"Вони листувалися в Інтернеті всього два тижні і тоді він пішов з нею гуляти, я дізнався, що він запропонував їй зустрічатися, купив їй букет", - розповів друг Андрія Валерій Колесник.

"Він був майбутнім артилеристом, був на хорошому рахунку, непогано вчився, був відповідальний. Фактично канікулярна відпустка у нього мала розпочатися через тиждень", - додали у пресслужбі Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Тим часом, у місцевому управлінні екології кажуть, що в парку понад 6000 дерев. Всі вони, як і дерево, що впало, здорові, адже їх регулярно обстежують фахівці.

"Стовбурових пошкоджень дерево не мало, в принципі у нього розвалилася гілка на висоті близько 10 м. На дереві немає ознак гниття", - зазначили у Львівській міській раді.

Нагадаємо, раніше в Києві та області пройшли сильні шквали вітру. В результаті в селах Гаврилівка і Сухолуччя Вишгородського району загинули дві людини, а одна потрапила до лікарні. На них під час грози впали дерева.