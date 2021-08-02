УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Тільки запропонував зустрічатися: стали відомі подробиці про загиблу пару під час урагану у Львові

2 серпня 2021, 22:16

Хлопець тільки запропонував дівчині зустрічатися. До цього вони спілкувалися в Інтернеті.

false
На місці трагедії залишився останній букет дівчини / скріншот

У Львові в неділю, 1 серпня, на території Стрийського парку сталася жахлива трагедія. На закохану пару, що сиділа на лавці, впало дерево і ліхтар. Молоді люди померли на місці. На вулиці Уласа Самчука серед уламків лавки залишився останній букет дівчини.

Медики повідомили, що у пари не було шансів, щоб вижити.

Загиблими виявилися 20-річний військовий і 18-річна дівчина. Закохану пару в останні хвилини їхнього життя бачила очевидець події. Жінка розповіла ЗМІ, що ураган в місті почався раптово і не всі встигли від нього сховатися.

За її словами, вона разом з чоловіком і собакою гуляла в парку.

"Ті молоді сиділи на лавці під парасолькою, обнялися, хотіли перечекати бурю", - припустила Івона Лобан.

Реклама

Журналісти ТСН з'ясували, що це дійсно було побачення. Вінничанин Андрій - курсант Львівської академії сухопутних військ прийшов у парк з букетом троянд до 18-річної львів'янки. Дівчина ніде не вчилася і не працювала.

"Вони листувалися в Інтернеті всього два тижні і тоді він пішов з нею гуляти, я дізнався, що він запропонував їй зустрічатися, купив їй букет", - розповів друг Андрія Валерій Колесник.

"Він був майбутнім артилеристом, був на хорошому рахунку, непогано вчився, був відповідальний. Фактично канікулярна відпустка у нього мала розпочатися через тиждень", - додали у пресслужбі Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного.

Тим часом, у місцевому управлінні екології кажуть, що в парку понад 6000 дерев. Всі вони, як і дерево, що впало, здорові, адже їх регулярно обстежують фахівці.

"Стовбурових пошкоджень дерево не мало, в принципі у нього розвалилася гілка на висоті близько 10 м. На дереві немає ознак гниття", - зазначили у Львівській міській раді.

Нагадаємо, раніше в Києві та області пройшли сильні шквали вітру. В результаті в селах Гаврилівка і Сухолуччя Вишгородського району загинули дві людини, а одна потрапила до лікарні. На них під час грози впали дерева.

новини Львова буря
Зараз ви переглядаєте новину «Тільки запропонував зустрічатися: стали відомі подробиці про загиблу пару під час урагану у Львові». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Марта Костюк роздягнулася і звела з розуму Мережу звабливими формамиМарта Костюк роздягнулася і звела з розуму Мережу звабливими формами Несподівані способи використання оцту в будинку і для здоров'яНесподівані способи використання оцту в будинку і для здоров'я Пошук цапа-відбувайла: чому Зеленський вирішив змінити урядПошук цапа-відбувайла: чому Зеленський вирішив змінити уряд Місячний гороскоп на тиждень 2-8 серпня для всіх знаків Зодіаку: зміни в житті, кредити і любовМісячний гороскоп на тиждень 2-8 серпня для всіх знаків Зодіаку: зміни в житті, кредити і любов Як мастурбація впливає на імунітет: вчені дали відповідьЯк мастурбація впливає на імунітет: вчені дали відповідь

Останні новини

15:18

День Марії Магдалини 2021: дата і традиції свята

15:17

Українка Черкасова завоювала бронзу Олімпіади-2020 у вільній боротьбі Відео

15:15

Завезли з Росії: штам COVID-19 "Дельта" неймовірно швидко буяє в Китаї

15:01

Видалення зубів мудрості може несподівано "прокачати" одну приємну здатність організму Відео

14:53

Майже гола Кайлі Дженнер обмазала груди золотою фарбою і викликала фурор

Реклама
14:49

Смерть голови Білоруського дому в Україні: у поліції назвали головні версії Відео

14:25

Як жити довше: ця проста і безкоштовна щоденна звичка збільшує тривалість життя Відео

14:12

Вбивство 6-річної дівчинки під Харковом: 13-річний підліток був п'яний Відео

14:00

Патрульний скоїв ДТП на Хмельниччині: загинула сім'я з маленькою дитиною Відео

13:56

Суду зірвало дах: сильний вітер у Первомайську зніс частину покрівлі будівлі та розніс документи Відео

13:38

У Мінфіні заявили про ефективність програми президента "Доступні кредити 5-7-9%"

13:37

Діма Монатік вперше пояснив розрив зі співачками Lida Lee і Nino Basilaya

13:36

На 8-му році війни Укрзалізниця виплатила Ощадбанку Росії $131 млн – ЗМІ

13:35

Українців поманили виплатами на дітей до 150 тисяч: у чому суть реформи

13:31

Атака потужного циклону: українців попередили про грозові зливи та шквали з градом Відео

13:20

Вчені дізналися, у яких батьків маленькі діти сплять довше Відео

13:09

Фронтмен Kadnay йде на Танці з зірками 2021

12:51

Раз плюнути: у Запоріжжі торговка на ринку запльовувала овочі Відео

12:49

Paramount найняв нових сценаристів для перезапуску Черепашок-ніндзя

12:44

Дичина в Запоріжжі: зграя собак на смерть загризла жінку прямо на вулиці

Реклама
12:39

"Це моя земля - вона ніколи не буде російською": Зеленський пообіцяв повернення Криму в Україну Відео

12:29

Пара була безплідною, поки не перестала їсти один продукт: вражаюча історія Відео

12:22

"Мамасіта": дівчина Андрія Богдана зухвало зігнулася у відвертому вбранні

12:03

Укрзалізниця почала активну фазу "Великого будівництва" на кордоні з ЄС

11:50

"Гоміки з Москви понаїхали": кримчанин жорстко послав непроханого гостя з РФ Відео

11:35

Експерт розповів, чому все більше і більше українців будуть їхати на заробітки в ЄС Відео

11:22

МакЅим в реанімації почала самостійно дихати і сідати

11:09

Melovin запропонував звернутися до психотерапевта всім, хто не підтримує ЛГБТ

11:04

Скандал і ганьба перед Заходом: експерт розповів, до чого призведе скандал з Чаусом Відео

10:57

Наступний штам коронавірусу вбиватиме одного з трьох людей: що думають вчені Відео

10:47

"Операція з ліквідації": за Шишовим було стеження, поліція про це знала – Білоруський дім Відео

10:25

Залишимося без грошей та підтримки: чим Україні загрожує скандал навколо екссудді Чауса

10:24

"Подарунок до Дня Незалежності": Україна отримає 2,7 млрд доларів від МВФ Відео

10:10

Названо шість способів смачно і здорово приготувати огірки і це не салат: що з ними робити Відео

10:06

Чи можна брати шлюб на Успіння Пресвятої Богородиці: пора весіль і народні традиції

09:59

Били людей заради розваги: у Києві затримали банду малолітніх гопників

09:52

Під Житомиром п'яний хлопець вбив батька і врізався на авто з маленькими дочками в стовп Відео

09:35

Вихідні в серпні 2021: коли і скільки відпочиваємо на День Незалежності

09:27

Дорога України у НАТО і ЄС в обмін на СП-2: США і Європа прийняли потужне рішення на підтримку Києва Відео

09:12

COVID-19 в Україні не вщухає: за добу 827 нових випадків - в 3 рази більше, ніж за минулі 24 години

Реклама
09:01

У Києві знайшли повішеним зниклого напередодні главу Білоруського дому

08:48

Україну накриє потужний шторм: які регіони в небезпеці Відео

07:56

"Зараза не зникне": у Раді попередили про новий локдаун і назвали терміни Відео

07:45

У пошуках кращого життя: чому українці активно їдуть за кордон Погляд

07:20

Провал сценарію РФ щодо Донбасу: у Кравчука заявили про небезпеку діалогу України у Білорусі Відео

07:17

Удар дощів з грозами: в Україну примчало похолодання до +19

07:01

На волосині від смерті: астролог розповів, чи виживе співачка МакЅим

06:30

Чому справа Чауса не стане Вотергейтом для Зеленського Погляд

06:02

"Як вам спека?": Маша Полякова без білизни похвалилася мереживним вбранням

05:28

Нова військова операція Росії проти України: політик розкрив плани Кремля Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти