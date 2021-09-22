Натовпи поліції і в небі гелікоптер: як виглядає місце замаху на Шефіра

У Лісниках під Києвом, де вранці було скоєно замах з використанням вогнепальної зброї на першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра, продовжують працювати поліцейські та бригади криміналістів. Як стало відомо Головреду з власних джерел, в рамках оперативно-розшукових дій був також використаний спеціальний гелікоптер.

Трохи раніше, керівник обласної прокуратури Олексій Хоменко розповів на брифінгу, що в автомобіль Шефіра було скоєно близько 18 пострілів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Хоменко заявив, що з урахуванням того, що зараз триває огляд місця події та оперативні дії, версії озвучити він не може, оскільки це може нашкодити слідству.

"На місці події працювало керівництво офісу генерального прокурора, зараз тут керівництво Київської обласної прокуратури, ГУ Національної поліції, керівництво ГУ СБУ в Києві та Київській області, якими приймається ряд координаційних дій для розкриття резонансного замаху на вбивство", — сказав Хоменко.

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Він підтвердив, що водій самостійно доїхав до місця паркування і поставив автомобіль, звідки була викликана швидка.

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Замах на Сергія Шефіра

У середу вранці, 22 вересня, неподалік від села Лісники в Києво-Святошинському районі Київської області сталося замах на першого помічника президента України Сергія Шефіра.

В результаті інциденту постраждав водій чиновника, який отримав важке поранення. З Сергієм Шефіром все гаразд.

У МВС заявили, що інцидент трапився близько 10 години ранку. Під час обстрілу у бік автомобіля Шефіра потрапило більше десяти куль. Правоохоронці оголосили спецоперацію, спрямовану на пошук злочинців.

Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія сказав, що Шефір знаходиться в шоковому стані. Як вважає сам Шефір, злочинці збиралися стріляти саме в нього, але могли не побачити, що за кермом – водій.