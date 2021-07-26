Toп-10 країн, в які українці їдуть найчастіше, включає й Росію: інфографіка

Українці найчастіше подорожують до Польщі та Туреччини / Reuters

Всупереч поширенню нових штамів COVID-19 і карантинним обмеженням, туристи продовжують активно подорожувати. Українці тепер частіше їздять в ряд країн, а також збільшується і число Прибуття до нас іноземців.

Держприкордонслужба України представила Топ-10 найпопулярніших країн серед українців, а також десятку країн, громадяни яких найбільш активно відвідували нашу країну в цей же період. Дані стосуються першого півріччя цього року, йдеться на сайті відомства.

Найпопулярніші напрямки серед українців

Польща (1 984 110)

Туреччина (774 543)

Єгипет (705 117)

Угорщина (671 429)

Росія (371 972)

Румунія (293 880)

Білорусь (114 511)

Словаччина (112 367)

Молдова (106 905)

Об'єднані Арабські Емірати (84 778).

10 країн, в які українці їдуть найчастіше / ДПСУ

Щодо іноземних громадян, які відвідували Україну в першому півріччі, то найбільший приріст показала Туреччина. З цієї країни на територію нашої держави в'їхало на 29% більше туристів, ніж за аналогічний період минулого року.

У десятку громадян країн, які прямували в Україну протягом останніх шести місяців також увійшли – Молдова, Росія, Румунія, Білорусь, Туреччина, Польща, Угорщина, Німеччина, США та Ізраїль.

10 країн, громадяни яких найчастіше направляються в Україну / ДПСУ

Нагадаємо, 15 липня Рада Європейського Союзу внесла Україну в список держав, щодо яких країнам ЄС рекомендували зняти обмеження на в'їзд, введені через пандемію коронавірусу.

Для українців відкрили кордони Латвія, Нідерланди, Словаччина, Фінляндія Німеччина, Бельгія, Данія та інші. Кожен уряд ставить свої вимоги.