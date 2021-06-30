"Топаз, дай команду": у Києві жорстко відгамселили скандального антимайданівця

Гнат Кромський / Фото-Ольга Іващенко

Скандально відомого учасника Антимайдану Гната Кромського (кличка Топаз) побили в Києві, коли він виходив з будівлі суду.

Як написав він у своєму Facebook, у Харкові СБУ зняла з поїзда і примусово доставила до суду, після чого на нього було скоєно напад.

"І знову мене затримала СБУ для доставки до суду примусово. Зняли мене з поїзда, на якому мав приїхати до Києва на засідання суду", - написав Кромськой.

Зазначимо, що про напад на топазу також пише ресурс Київ Оперативний. На опублікованому фото Кромськой сидить поруч з лікарями і тримається за ніс.

"Невідомі молоді люди в Києві напали і побили того самого Топаза. Кажуть, що він уникав судових засідань, де його повинні були покарати за викрадення людини", — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові зняли з поїзда скандального учасника Антимайдану 2014 року ‒ Гната Кромського на прізвисько Топаз. На наступний день його примусово доставили до суду.

Хто такий Гнат Кромськой (Топаз):

Кромський був визнаний винним у: 1) незаконному заволодінні транспортним засобом, 2) участі в масових заворушеннях; 3) сепаратизмі. До слова, державні обвинувачі з прокуратури вимагала для "Топаз"15 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.

Кромской здобув широку популярність у лютому 2014 року, коли був "охоронцем" у таборі "Антимайдану" у Київському Маріїнському парку. Крім того, тоді в інтернеті було розміщено його відеозвернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести війська в Україну "для захисту російськомовних громадян".

За версією слідства, 1 березня 2014-го, "Топаз"організував захоплення проросійськими сепаратистами будівлі Харківської обласної державної адміністрації. Також він був організатором заворушень на вулиці Римарській у Харкові 14 березня того року, під час яких загинули люди.