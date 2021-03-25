Паливом із заводу Медведчука заправляють танки РФ на Донбасі - РНБО

Олексій Данилов / УНІАН

Дизельним паливом, яке виробляється на підприємстві, оформленому на телеведучу Оксану Марченко (дружину нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука), заправляють російські танки на тимчасово окупованих районах Донеччини та Луганщини. Таку думку висловив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі радіостанції Новоє время.

Як каже Данилов, Марченко і її чоловік (за сумісництвом ‒ кум президента РФ Володимира Путіна) Медведчук мають у своїй власності нафтопереробний завод. Він розташований за 14 кілометрів від ділянки російсько-українського кордону, який знаходиться під контролем військ РФ.

На питання, чому після санкцій за фінансування тероризму, не сталося винесення підозр в рамках кримінальних справ, Данилов відповів, що в цьому питанні РНБО виконала своє завдання.

"За нашою інформацією, дизельним паливом, яке виробляє цей завод, зараз заправляються танки Російської Федерації, що знаходяться на окупованій території Донецької та Луганської областей. Що нам робити? Ми свою справу зробили (ввели санкції ‒ Главред). Звичайно, мені дуже хотілося, щоб це було швидко, але, на жаль, ми 30 років живемо в країні, в якій дуже багато говорять, дуже багато щось обіцяють постійно, особливо політики, коли виходять на наступний політичний сезон" ,- сказав Секретар РНБО.

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