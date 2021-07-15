Сокира в сумці та маленька зарплата: провідниця розповіла про умови роботи в Укрзалізниці

Ставлення до залізничників робітничих професій дуже наплювацьке, розповіла провідниця / скріншот

Провідниця потяга Укрзалізниці розповіла про страшні умови, в яких змушені працювати співробітники компанії.

За словами жінки, провідники в українських поїздах завжди носять в сумці сокиру, оскільки на українській залізниці досі використовують дрова - і не лише для опалювання вагонів.

"В опалювальний сезон обов'язково у кожного провідника в сумці є сокира. Для того, щоби розтопити грубку, поколоти дрова. У неопалювальний сезон точно так самр ходимо з дровами - для того, щоби розтопити титан. Навіть якщо титан електро, він працюватиме лише тоді, коли поїзд буде їхати", - розповіла жінка в ефірі телеканалу Україна 24.

Крім того, у провідників немає нормальних побутових умов для того, щоби привести себе в порядок між рейсами. При цьому зарплата невелика і не відповідає умовам праці - 6030 гривень.

"Ставлення до залізничників робітничих професій дуже наплювацьке", - додала жінка.

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Як повідомляв Главред, народний депутат від Партії Слуга народу Олександр Качура поскаржився, що в люкс-вагоні поїзда Укрзалізниці йому видали комплект дірявої білизни. Нардеп заявив, що коли повернеться в столицю, одразу ж займеться підрядником, який отримує бюджетні гроші.

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Раніше Укрзалізниця потрапила в скандал через потоп прямо у вагоні. Під час руху поїзда Укрзалізниці №26 сполученням Рахів – Одеса в одному з плацкартних вагонів стався прорив труби, васлідок чого салон виявився залитий водою.