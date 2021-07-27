"Торгувала" дипломами за $1,5 тис.: у Києві на хабарах погоріла радниця ректора

Вартість "послуг"радниці ректора ВНЗ стартувала від 1,5 тис. доларів / ssu.gov.ua

У Києві затримали радницю ректора одного з приватних вищих навчальних закладів, яка за хабарі "гарантувала" отримання дипломів про закінчення вишу без фактичного навчання і складання іспитів.

За "послуги" жінка брала від 1,5 тис. доларів. Її затримали під час отримання чергової частини неправомірної вигоди, повідомили у Службі безпеки України.

"За даними слідства, чиновниця налагодила корупційний механізм отримання грошей від здобувачів вищої освіти. За хабарі вона обіцяла раніше відрахованим студентам сприяння у відновленні у виші та отриманні випускних дипломів поза встановленими вимогами навчальної програми", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували кілька фактів передачі хабарів.

СБУ викрила радницю ректора столичного вишу на "торгівлі " дипломами / ssu.gov.ua

Затриманій повідомили про підозру за ч.4 ст. 368-3 (підкуп посадової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до організації протиправної діяльності.

Як повідомляв Главред, у Чернівецькій області батько випускника одного з навчальних закладів облив фекаліями викладачку, яку звинуватив у вимаганні хабара. Інцидент стався після святкування з нагоди вручення дипломів.