Торгові центри та кінотеатри: де в Україні можна вколотися від COVID-19

Вакцинація / Reuters

На вихідних, 5-6 червня 2021 року, Центри вакцинації від COVID-19 працюють у Києві, Одесі, Львові, Тернополі, Полтаві та Рівному. На щеплення мають право люди, які записалися через додаток дія або у сімейного лікаря, повідомляють представники МОЗ.

Києв

Вакцинацію проводитимуть і 5, і 6 червня. Центр вакцинації буде відкритий з 10: 00 до 17: 30 за адресою: Броварський проспект, 15 (корпус 4, Вхід 4-А).

Вакцинувати будуть у два потоки:

перший - для тих, кому подзвонили і запросили на конкретний час;

другий ‒ для тих, хто також записався через дію, але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися в порядку живої черги.

Полтава та область

Щеплення робитимуть у п'яти тимчасових Центрах масової вакцинації китайською вакциною CoronaVac. Центри вакцинації працюватимуть і 5, і 6 червня з 09: 00 до 18: 00.

Де можна вакцинуватися:

Полтава - на базі Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (проспект Першотравневий, 5);

Кременчук - на базі Кременчуцького ліцею №11 Гарант (вул. Першотравнева, 53);

Лубни - на базі кінотеатру Київська Русь (проспект Володимирський, 16);

Горішні Плавні - відокремлений адмінкорпус гірничо-збагачувального комбінату (вулиця Будівельників, 16).

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Одеса

Щеплення робитимуть вакциною CoronaVac. Центри вакцинації населення працюватимуть у неділю, 6 червня, з 09:00 до 17:00 у:

торговому центрі Мегадом, вулиця Толбухіна, 135;

торговому центрі Fontan Sky, провулок Семафорний, 4;

школа №15 на вул. Кримська, 80-А.

Львів

На вихідні Центр вакцинації на стадіону Арена "Львів" продовжить свою роботу. Також будуть дві додаткові бригади, які будуть вакцинувати населення.

Щеплення вакциною CoronaVac робитимуть мешканцям області, які зареєструвалися у додатку дія.

Вакцинація триватиме в суботу та неділю з 10:00 до 19:00.

Тернопіль

Центр вакцинації розташований на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка на вулиці Возз'єднання, 45.

Прищеплювати будуть китайській CoronaVac на вихідних.

Рівне

Центр вакцинації розмістять на базі Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру імені Поліщука, за адресою: вулиця 16 липня, 36.

Далі - для того, щоб вакцинуватися, при собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон - у разі підтвердження запису на вакцинацію в додатку дія.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київському центрі масової вакцинації від COVID-19 у перші дні роботи охочих прищеплювали препаратом CoronaVac, створеним китайською компанією Sinovac Biotech. В Україні є ще кілька вакцин від коронавірусу. Всі препарати необхідно колото два рази.

В Україні вакцинація почалася 24 лютого. У країні спочатку почали прищеплювати медпрацівників, військових і літніх людей. Пізніше черга дійшла до деяких спортсменів і працівників сфери освіти.

Станом на 2 червня в Україні вакцинували 1 076 793 людини, при цьому дві дози отримали 138 090 осіб, поділилися в МОЗ.