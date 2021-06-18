Нудота, блювота і болі в животі: у Харкові в популярній мережі ресторанів люди масово отруїлися суші

У Харкові госпіталізовано вже 45 осіб, які напередодні їли суші в мафії і Якіторії / Фото pixabay.com

У Харкові потрапили до лікарні вже 45 осіб, які раніше відвідували ресторани Якіторія і Мафія. Постраждалі пов'язують своє отруєння з суші, які вони напередодні їли в закладах. Госпіталізовано 17 дітей. Стан усіх постраждалих - середньої тяжкості. Ресторани визнають свою провину і обіцяють компенсувати витрати людей на лікування.

Як повідомляє ТСН, напередодні в лікарні з симптомами нудоти, блювоти і болю в животі потрапили більше трьох десятків людей, які їли суші. Вже в суботу, 18 червня, згідно з даними ДержНС у Харківській області, кількість госпіталізованих збільшилася до 45, з них 17 дітей.

Фахівці вважають, що всі постраждалі могли отруїтися суші, тому що саме цю страву їли більшість відвідувачів. Приміщення ресторанів продезінфіковані, взяті лабораторні проби продуктів. Результати повинні з'явитися наступного тижня.

Ресторани тимчасово закриті, проводиться перевірка. Провину вони визнають і готові компенсувати людям гроші, витрачені на лікування.читайте такожМасове отруєння у Харкові: 34 людини потрапили до лікарні після відвідин ресторану

За інформацією місцевого видання Коментарі, спочатку до лікарні №31 та дитячої лікарні №19 з харчовим отруєнням потрапили 19 дорослих та 5 дітей. У пацієнтів знайшли гастроентероколіт середньої тяжкості. Фахівці тоді припустили, що кількість госпіталізованих збільшиться.

Поліція відкрила кримінальну справу за статтею 325 Кримінального кодексу України – порушення санітарних правил і норм. Відповідальність за статтею передбачає штраф до 51 тисячі гривень, арешт до 6 місяців або обмеження волі строком до 3 років.

Місцеве видання Depo.Харків інформує, що віцемерка Світлана Горбунова-Рубан 18 червня під час брифінгу розповіла про те, що у Харківській міській лікарні №31 не вистачило місць для людей, госпіталізованих з отруєнням, тому деяких постраждалих повезли до однієї з обласних лікарень. До медичного закладу доставили 41 людину. Двоє з них вже виписалися.

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За її даними, в лікарні для госпіталізації пацієнтів з інфекціями виділено 30 ліжок, до медустанову доставили 41 людину. На сьогодні двоє пацієнтів вже виписалися. У зв'язку з нестачею місць чотирьох осіб вже повезли до Валківської районної лікарні, де є окреме інфекційне відділення. Стан всіх хворих оцінюється як середньої тяжкості. Наймолодшому госпіталізованому - чотири рочки. Є випадки захворювання сімей.

"І сім'ями. До 19-тої лікарні (дитячої лікарні) мати приїхала з дитиною п'ятирічною. Ми почали лікувати дитину, потім мама нам продемонструвала всі симптоми інфекції", - сказала Горбунова-Рубан.

Главред повідомляв, що в селі Олександрівка Чернігівської області сталася трагедія. В результаті отруєння супом з грибами померли 5-річна дівчинка і 7-річний хлопчик.