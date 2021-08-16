Трагедії в Миколаєві та Одесі: за день дві 3-річні дитини випали з вікна

У Миколаєві дитина полізла за іграшкою і випала з вікна / Фото pixabay.com

Одразу два нещасні випадки сталися з маленькими українцями - трирічні малюки випали з вікна у Миколаєві та Одесі. Один з них загинув, за життя другого - борються лікарі.

У Миколаєві дитина випала з вікна четвертого поверху. У цей момент малюк був вдома з бабусею, але жінка заснула. Коли онук поліз у вікно за випала іграшкою, то сам впав униз. Швидку викликали перехожі. Дитина зараз в реанімації у вкрай важкому стані, передає ТСН.

А в Одесі трирічний малюк випав з вікна третього поверху і загинув. Трагедія сталася в орендованій квартирі неподалік пляжу Аркадія, де відпочивала сім'я киян.

Дорослі пішли в магазин, а з дитиною залишилися дві старші сестри. Поки дівчатка вийшли в іншу кімнату, малюк заліз на підвіконня, де було відкрито вікно. Падіння виявилося смертельним - дитина загинула.

Як повідомляв Главред, у Святошинському районі Києва в одному з будинків з вікна, розташованого на сьомому поверсі, випала дитина, якій було два роки. У малюка не було шансів вижити. Очевидці стверджували, що під час трагедії батько малюка вдома спав п'яний.