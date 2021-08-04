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Трагедія на Харківщині: зниклу під час вечірки дівчину знайшли мертвою

4 серпня 2021, 20:20

Вікторія Лукашова приїхала на базу відпочинку Аква в село Руські Тишки 18 липня, щоб кататися на катамарані по В'яловському водосховищу.

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У Харкові знайшли тіло дівчини / скріншот

У середу, 4 серпня, в Харківській області виявили тіло Вікторії Лукашової, яка зникла після відпочинку з компаній Вяловському водосховищі.

Тіло 22-річної харків'янки виявили на цій же водоймі, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вони послалися на дані від загонів, що займалися пошуками зниклої, особливою прикметою якої називали татуювання троянди.

"Надійшла інформація від пошукових загонів, що зникла на Водобуді дівчина, знайдена мертвою. Спливла близько години тому", - написали в Мережі о 14:30.

На місце виїхали волонтери, щоб отримати більше інформації.

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"Дівчина з татуюванням троянди знайдена. Півгодини тому її тіло спливло на В'яловському водосховищі... Спочивай з миром, Вікторіє", - додали в повідомленні

Вікторія Лукашова приїхала на базу відпочинку Аква в село Руські Тишки 18 липня, щоб кататися на катамарані по В'ялівському водосховищу.

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Дівчина відпочивала в компанії з восьми осіб, які каталася на двох катамаранах. За словами очевидців, вона нібито не втрималася і впала у воду. Після цього її два дні шукали водолази, але так і не знайшли.

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Також повідомлялося, нібито Вікторія з неблагополучної сім'ї, а її матері "все одно", що дочка зникла.

Нагадаємо, в Харківській області сталася трагедія - в покинутому будинку в селищі Стара Салтівка знайшли мертвою 6-річну Мирославу Третяк.

Дівчинка пішла з дому в середу, 28 липня, близько 18:00. Про зникнення дочки мати повідомила до поліції о 19: 10. На пошуки зниклої дитини вирушили і правоохоронці, і волонтери. Тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті (забій голови та обличчя) знайшли близько 23:50.

Пізніше 13-річний Богдан, якого підозрюють у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк під Харковом, зізнався у злочині, розповів Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов.

Харківська область літній відпочинок
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