Трагедія на Львівському півмарафоні: бігуна близько години намагалася повернути до життя

З'явилися подробиці смерті бігуна під час Львівського півмарафону / Скріншот

Львівський півмарафон 2021 (відстань – 21 км) у неділю, 27 червня, було затьмарено – один з бігунів впав майже наприкінці дистанції. Рятувальник-волонтер стверджує, що учаснику забігу оперативно надали медичну допомогу – реанімували близько години, але так і не змогли повернути до життя.

До впалого учасника марафону підбігли приблизно через хвилину, розповіла волонтер у відео, опублікованому в Telegram-каналі Сегодня.

За її словами, бігун лежав на боці, і у нього було важке дихання.

"…Інші колеги з іншого боку підбігли, ми перевернули його, поставили на дошку відразу, зафіксували, перевірили життєво важливі параметри, у нього було присутнє дихання…, дуже слабко прослуховувався пульс", – зазначила дівчина-рятувальник.

Співрозмовниця додала, що приблизно через хвилину волонтери помітили, що у бігуна почало пропадати дихання, і приступили до серцево-легеневої реанімації. Волонтер підкреслила, що учасника марафону реанімували близько години.

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Також дівчина-рятувальник сказала, що на місце надзвичайної події оперативно приїхала швидка допомога, і медики теж намагалися повернути бігуна до життя, – використовували дефібрилятор.

Волонтер говорила, що під час марафону бігун ні на що не скаржився.

Раніше повідомлялося, що 27 червня на Львівському півмарафоні 23-річний бігун впав за 200 метрів до фінішу. Хлопець помер. Після трагедії організатори півмарафону повідомили, що захід припинено.