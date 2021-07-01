Трагедія на напівмарафоні у Львові: названо причину смерті молодого бігуна

. Відомі подробиці смерті бігуна на напівмарафоні у Львові / Фото facebook.com/andriy.sadovyi

Під час напівмарафону у Львові помер один його учасників - 23-річний хлопець Микита. Директор Управління молоді, сім'ї та спорту Львівської міської ради Антон Нікулін розкрив деталі трагедії.

Молодий бігун міг випити перед забігом енергетик, який "глушив" сигнали організму.

"Микита не був професійним спортсменом, а самоучкою-любителем, працював айтішником. Бігав з високим пульсом (175-189), а такі показники, за словами медиків, вже є критичними. Такий пульс лікарі прирівнюють до "червоної" зони та не рекомендують займатися легкою атлетикою. Також є підозра на вживання енергетичної рідини, яка глушила сигнали організму", - написав Нікулін в Facebook.

За його словами, однією з причин раптової зупинки серця стало зневоднення організму.

Нікулін додав, що 15-кілометрову дистанцію напівмарафону Микита пробіг дуже швидко, встановивши особистий рекорд. Він щосили прагнув його поліпшити на дистанції 21 кілометр.

Реклама

читайте такожТрагедія на марафоні в Китаї: загинув 21 спортсменДовідка. Run Ukraine займається організацією спортивних масових заходів, зокрема, Львівського напівмарафону. У 2021 році у Львові пройшов шостий за рахунком напівмарафон.

Як повідомляв Главред, на Львівському напівмарафоні в неділю, 27 червня, помер бігун. Хлопець був студентом, його прізвище не розголошують. Рятувальник-волонтер розповів, що учаснику забігу оперативно надали медичну допомогу – реанімували близько години, проте так і не змогли повернути до життя.

30 червня стало відомо, що під час проведення Львівського напівмарафону, що проходив у місті 26-27 червня, стало зле ще одному учаснику. Його вдалося реанімувати, розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.