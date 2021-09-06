"Трагедія на всю Україну": у вінницькій школі забарикадували першокласників

Парти розставлені так близько один до одного , що сидіти неможливо / соцмережі

В Вінницький школі №21 спалахнув скандал. А все через те, що міська влада вирішила заощадити і навмисно скоротила одну ставку вчителя молодших класів. Таким чином вони "по саме не хочу" завантажили інший клас і тепер учням просто ніде пройти.

Кричущий випадок набув розголосу в Мережі - в групі "Батьки SOS" матері одного з учнів цього класу Ірині Вітвицькій.

За словами жінки, дітей забарикадували в класі. Парти НУШ розмістили наскільки близько один від одного, що дітям навіть сидіти за ними тісно.

"У нас немає відстані до задньої стіни шафи, хоч має бути 65 см. У нас немає проходів між частиною парт заднього ряду, а там де є - вони максимум 40 см (повинні бути 50). Діти втиснуті в проміжки 20-25 см (повинно бути 50) і їх коліна впираються в передню стінку парти. При будь-якій екстреній евакуації це буде ще одна трагедія на всю Україну", - написала Вітвіцька.

Жінка вже встигла ознайомитися з відповідним законом України, в якому чітко прописані обмеження щодо кількості дітей у класі до 30. Також вона з'ясувала, що площа їх класу може вмістити тільки 22 учні. А їх на сьогоднішній день - 36.

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"Поруч у нас порожній клас. Просто порожній. Це - абсурдно. Це - смішно. Це - несправедливо і боляче. Тому що місто не хоче затвердити нам два перших класи і узгодити фінансування ще однієї ставки вчителя. Замість того, воно 31 Серпня звільняє з нашої школи "зайвого" вчителя. Ми місяць писали звернення, були тричі у відділі освіти. Нам говорили, що в нашу школу не йдуть через низький рівень освіти", - поділилася жінка.

Також за її словами, батьки вже звернулися до Міністерства освіти.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Харкові мати 3 місяці не випускала з квартири власну дочку. Тривогу забили педагоги школи, в якій так і не з'явилася дівчинка. Більш того, вони не змогли зв'язатися ні з дитиною, ні з мамою. Не отримавши відповіді, педагоги прийшли до дівчинки прямо додому. Однак їм ніхто не відчинив двері. При цьому, сусіди також відмовилися розповісти, що відбувається насправді.

Також у понеділок, 6 вересня, у Полтавській школі №11 сталася НП. Колишня учениця пробралася в установу і розстріляла педагогів. 19-річна дівчина стріляла з арбалета. В результаті, вчителі отримали такі поранення, що їх госпіталізували в лікарню.