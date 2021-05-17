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Трагедія в Чугуєві: опубліковано останні слова екіпажу АН-26 перед катастрофою літака

17 травня 2021, 10:22

Записи чорних скриньок АН-26 пролили світло на те, що передувало катастрофі літака, яка забрала життя 26 військових у вересні 2020 року.

Катастрофа літака Ан-26 під Чугуєвом у Харківській області
Катастрофа літака Ан - 26 під Чугуєвом на Харківщині сталася у вересні 2020 року / УНІАН

Опубліковано записи чорних ящиків літака АН-26, який зазнав аварії в Чугуєві під Харковом у вересні 2020 року і забрав життя 26 військових - курсантів і офіцерів Харківського університету повітряних сил.

Слідчі та експерти назвали перше порушення, яке сталося того трагічного дня. Як пише ТСН, 25 вересня 2020 року в Чугуївській військовій частині відбувалися навчальні польоти. На літак Ан-26Ш завантажилися 27 осіб: група курсантів-штурманів з інструктором і екіпаж - два курсанти-льотчики Харківського національного університету повітряних сил.

Керівник Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції Олександр Рувін пояснив, що на літаку 10 робочих місць. Поруч з кожним місцем має бути одне вільне - для інструктора. Якби дані вимоги було виконано, то навіть при такому ж розвитку подій жертв авіакатастрофи могло би бути менше.

Про ще один момент, який міг посприяти катастрофі, свідчать останні переговори в пілотській кабіні. Один штурвал був у руках 30-річного командира екіпажу Богдана Кишені, другим управляли по черзі два курсанти з позивними 97 і 99.

Зазначимо, що курсант-льотчик за штурвалом може сидіти, але на борту не повинно бути жодної людини. Тому, за всіма правилами безпеки, повний борт людей повинні були пілотувати два досвідчених льотчика.

Дані чорного ящика:

Курсант 97: "97, конвеєр 600 ..."

Курсант 99: "99, зліт 600"

Керівник польотів: "99, злітайте, 600 ...."

Слідчі вважають, що це був фатальний момент. Керівник польотів Олександр Жук дав добро на зліт борту для виконання вправи "конвеєр".

Конвеєр - це намотування кіл літаком без зупинки. Зліт, коло, захід на посадку, торкання землі близько 20 секунд і знову зліт. Але, згідно таблиці польотів в той день, ця група повинна була здійснювати зовсім іншу вправу - "зарулювання". Вона передбачає зліт, коло, посадку, повну зупинку і зарулювання в бокс. Після цього літак повинні оглянути техніки, а одна група курсантів повинна була змінити іншу.

Бортові самописці викрили ще одне порушення під час польоту АН-26. Літак після п'ятого кола посадив курсант з позивним 97. За кілька секунд дозвіл на зліт попросив вже курсант з позивним 99. Слідчий ГБР Іван Пузиревський пояснив, що курсанти-льотчики міняли один одного прямо в польоті, коли вони злітали по смузі. У цей момент бортовий технік повинен залишити своє місце.

Пробіг літака по землі під час "конвеєра" - це приблизно 20 секунд, при цьому швидкість - до 200 кілометрів на годину. Час на ухвалення рішення - одна-дві секунди. І за ці секунди командир екіпажу дещо пропустив.

Командир екіпажу: "Дозволили 99"

Бортовий технік: "Закрилки ... (шум). Так, командире, я не зрозумів".

Штурман: "200 рішення"

Курсант 99: "Злітаємо"

Командир екіпажу: "Що ти кажеш, Олеже?"

Бортовий технік: "Лівий не завантажується"

Штурман: "Літак в повітрі".

Фразу "Командире, я не зрозумів" борттехнік виголосив ще на землі, але на нього ніхто не відреагував. АН піднявся в повітря і після цього командир екіпажу нарешті запитав, що сталося. А сталася поломка - в лівому двигуні відмовила система ПРТ-24. Лівий двигун не запускався на всю потужність, тобто правий працював на 100%, а лівий - на 40%.

Якби група виконувала вправу "зарулювання", ці несправності (вони некритичні для досвідченого льотчика) можна було б помітити ще на землі.

Останні дані чорного ящика з літака АН-26. 25 вересня 2020, 20:44.

Командир екіпажу: "Додавай, додавай!"

Бортовий технік: "Додаю!"

Командир екіпажу: "Флюгуй, бл * * ь!"

Бортовий технік: "Флюгую лівий !!! У флюгері ... Управління як?"

Командир екіпажу: "Ніяк !!!"

Після цього зв'язок обірвався.

До посадкової смуги літак не долетів якихось 1100 метрів. АН-26Ш різко розвернуло ліворуч, він упав на землю з висоти 17 метрів і вибухнув. Вижив один курсант В’ячеслав Золочевський. Його привалило фюзеляжем, який як щит захистив хлопця від вогню.

читайте такожКурсант Золочівський, який вижив у катастрофі Ан-26, вирішив продовжити льотну справу

Крах Ан-26 - про що раніше повідомляв Главред:

  • Увечері 25 вересня в Харківській області поблизу міста Чугуїв зазнав аварії військовий літак АН-26, на борту якого перебували 27 осіб - військові льотчики та курсанти університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.
  • Слідчі ДБР порушили провадження за фактом порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу і тяжкі наслідки (ст.416 Кримінального кодексу України).
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що, згідно з попередніми даними, причиною катастрофи літака стало те, що він зачепився крилом за землю. АН - 26 був 1977 року виробництва. На ньому здійснювалися тренувальні польоти.
  • 13 травня начальник слідчого відділу Державного бюро розслідувань Вадим Приймачук заявив, що катастрофа військово-транспортного літака АН-26 сталася через службову недбалість і прагнення заощадити час і паливо.

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