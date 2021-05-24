Трагедія у Кам'янці-Подільському: постраждалий розповів, як падала повітряна куля

У Кам'янці-Подільському зазнала аварії повітряна куля / Фото pixaby

У суботу, 23 травня, у Кам'янці-Подільському під час фестивалю повітроплавання зазнала аварії повітряна куля. Одна людина загинула, ще п'ятеро - дістали травм. Віктор Лішневський - один з тих, хто вижив - розповів подробиці трагедії.

За його словами, за 15 хвилин після зльоту піднявся сильний вітер. Пілот негайно хотів сідати на поле, передає ТСН.

"Він намагався зробити кілька посадок, але, як він нам пояснював, грозові хмари кулю вгору-вниз піднімають. Тому він не може нею керувати", - розповів Лішневський.

Тепловий аеростат впав на місцевому кладовищі.

"Я лише пам'ятаю, як перед обличчям ці хрести, поламані могили, крики. Я отямився лише на городі", - згадує потерпілий.

Зараз чоловіка готують до операції: у нього перелом поперекового хребця.

Тим часом слідчі з'ясовують, чи можна було того вечора піднімати кулю в повітря.

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