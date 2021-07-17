Трагедія в Затоці: турист потонув у морі, його сина шукають

В Одеській області потонув турист / pixabay.com

У Затоці Одеській області трагедією закінчилося купання відпочиваючого разом з сином.

Подія трапилася в суботу, 17 липня, коли турист з Черкаської області зі своїм 13-річним сином пішли купатися в морі, а через деякий час тіло чоловіка дістали з води, пошуки дитини тривають, повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Одеській області.

За даними правоохоронців, тіло чоловіка дістали з води без ознак насильницької смерті.

"Де знаходиться дитина, встановлюється", - уточнили в поліції.

Причину смерті 49-річного чоловіка встановить судово-медична експертиза. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.1 ст. 115 КК України з позначкою "нещасний випадок".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харкові сталася трагедія на водоймі - 17-річний хлопець потонув, рятуючи з води свого молодшого товариша.

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У якийсь момент 14-річний підліток зісковзнув і почав тонути. У цей час йому на допомогу поспішив його друг, але при цьому сам почав тонути.